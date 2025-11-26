Ana Obregón, “indignada” con el despido de Lequio y la jugada maestra de Antonia Dell’Atte

El despido fulminante de Alessandro Lequio ha removido, y mucho, en Telecinco. Aunque en la cadena se ha dado orden a sus trabajadores de no hacer comentario público al respecto, era de esperar que la cuestión no quedase ahí. No ha sido el ahora excolaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ quien ha tomado el turno de palabra, sino su mujer, María Palacios. De manera inesperada rompe su silencio para defender el honor de su marido, acusado de supuestos malos tratos por parte de su exmujer, Antonia Dell’Atte. Unas reclamaciones que lleva años denunciando y que han provocado la salida del conde italiano de la televisión.

María Palacios siempre ha guardado silencio y ha llevado la discreción por bandera estos 26 años que ha estado a su lado. Pero esta vez entendía necesario contar su verdad en la revista ‘Hola’, donde denuncia la injusticia que se ha cometido con su marido, tras 20 años al servicio de Mediaset. Pero se ha sentido aludida y sentencia: “No me siento víctima ni cómplice”. Algo que respalda Ana Obregón, que aún no ha querido pronunciarse públicamente sobre el revés profesional del padre de su hijo Aless. Guarda silencio, aunque gracias a María sabemos cómo ha encajado lo sucedido.

Ana Obregón, “indignada” con el despido de Lequio

“Quien me conoce sabe que no hablo por impulso, pero hay momento en los que callar ya no es una opción”, asegura la protagonista, al ver cómo se ha colocado a su marido entre la espada y la pared. Las acusaciones de Antonia Dell’Atte por presuntos malos tratos siempre han estado ahí, pero eran silenciadas. Al final ha logrado su objetivo de hacerse oír. Pero la responsable de negocio internacional de ‘Hola’, ahora la entrevistada en portada, asegura que los episodios que narra la italiana son “rotundamente falsos”.

Además, se escuda en que su esposo nunca ha sido juzgado o condenado por malos tratos a su ex, “ni tan siquiera ha sido procesado. No existe sentencia alguna que lo vincule legalmente con esos hechos”. Está enfadada. Guardaba silencio mientras el asunto eran dos versiones enfrentadas, pero no ahora que Alessandro Lequio ha sido despedido. Pero no solo ella está molesta por las consecuencias inesperadas, también Ana Obregón. La actriz no lo ha querido decir en primera persona, pero María Palacios asegura que está “indignada”.

LA ACTRIZ ANA OBREGON Y ALEJANDRO LEQUIO DURANTE EL 19 CUMPLEAÑOS DE SU HIJO ALEJANDRO. KPDC ©GTRESONLINE

Cabreada con el despido, con las acusaciones de Dell’Atte y con que se la señale como presunta conocedora y encubridora. Ana Obregón no ha querido hablar, pero ya lo ha hecho. En otras muchas ocasiones en las que apuntaba que lo que decía la modelo italiana contra su ex era falso: “Acusa a Alessandro de maltratador porque está dolida y se quedó sola”. La presentadora entiende que “dudar de una denuncia de malos tratos es muy serio y no hay que tomárselo a la ligera, pero yo niego categóricamente ese relato”, sentenciaba en anteriores ocasiones en las que no tuvo tanto reparo en hablar. Ahora prefiere no entrar en más conflictos y centrarse en el cuidado de su nieta Ana Sandra.