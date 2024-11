Alejandra Rubio toma una drástica decisión sobre el papel que tendrán Terelu Campos y Mar Flores cuando nazca su hijo

Alejandra Rubio se encuentra en la recta final de su embarazo. En las próximas semanas se convertirá en madre de su primer hijo en común junto a Carlo Costanzia y la pareja se encuentra ultimando los preparativos para la llegada del bebé. Será el primer nieto de Terelu Campos y Mar Flores y ambas están como locas por el nacimiento del pequeño.

La nieta de María Teresa Campos, a pesar de su avanzado estado de gestación, continúa acudiendo a su puesto de trabajado en el programa "Vamos a ver", lugar en el que comenta las noticias de actualidad de la crónica social de nuestro país. A raíz del nacimiento de Alma, la hija de Anabel Pantoja, y el papel que está teniendo su abuela Merchi en estas primeras semanas. La madre de la influencer no ha dudado en desplazarse a Canarias para estar al lado de su hija y estará allí hasta enero, ayudando a Anabel con la bebé.

La colaboradora de televisión, Alejandra Rubio Gtres

Sobre este asunto y la decisión que ha tomado Merchi, Alejandra Rubio ha sido preguntada sobre quién de las dos abuelas de su bebé tendrá el papel que ha tomado la madre de Anabel con el nacimiento de Alma. Muy tajante, la hija de Terelu ha desvelado que ninguna de las dos.

"Yo creo que una Merchi en mi casa hasta final de enero no voy a tener", ha comenzado diciendo Alejandra. La joven quiere estar después del parto lo más tranquila posible y no quiere que estén con ella todo el rato. "Estoy encantada con mi madre y con mi suegra, pero para un rato. Me van a ayudar en todo lo posible", ha desvelado la colaboradora, dejando entrever que ya ha marcado estos límites con su madre y su suegra.