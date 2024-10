Mar Flores y su inesperado mensaje a Alejandra Rubio: "No necesito que nadie diga nada de mí"

La relación entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio ha unido para siempre a dos de las sagas más mediáticas de la crónica social patria. La hija de Terelu Campos está embarazada y el bebé que esperan obligará a las respectivas familias a acercar posturas.

La primera interesada, por supuesto, es la futura mamá, que ya ha conocido a sus suegros y futuros abuelos de su hijo. Aunque ha dedicado buenas palabras tanto a Carlo padre como a Mar Flores, la influencer reveló en “Vamos a ver”, el programa en el que colabora, que “con Mar también tengo muy buena relación, pero tengo más con mi suegro. Con Mar muy bien, no puedo decir nada de ella, pero tengo más relación con mi suegro”.

Unas palabras ante las que la aludida ha sido de lo más contundente. Mar Flores ha sido reconocida por “Forbes” como una de las 65 mejores creadoras de contenido del año, y cuando fue a recoger el premio no dudó en referirse ante los medios a las declaraciones que Alejandra Rubio le dedicó en plató. “No sigo la televisión, no necesito que nadie diga nada de mí”, comenzó diciendo, aunque luego intentó suavizar su tono: “Yo estoy feliz, quiero a todo el mundo y estoy contentísima de poder compartir con ellos en el momento que puedan este premio también”.

Mar Flores se refiere a un encuentro que piensa organizar con sus hijos para celebrar el reconocimiento que ha recibido de parte de “Forbes”, una cita a la que invitará a “toda la familia que pueda venir en ese día feliz”, incluyendo a Alejandra Rubio si la agenda de la joven se lo permite.

Mar Flores reacciona a las declaraciones de Alejandra Rubio sobre ella en televisión Europa Press

A sus 55 años, Mar Flores luce un aspecto envidiable y ha dejado claro que la palabra “abuela” no casa con ella. “Ya quisieras tú”, espetó a una reportera que le preguntó si podía referirse así a ella. Quizás lo de “yaya” vaya más con ella.

La ausente Mar Flores

Lo cierto es que a la modelo se le parece resistir el papel entrañable y familiar que se suele atribuir a las abuelas. Mientras que Terelu Campos ya ha sido vista en varias ocasiones junto a su hija y a Carlo Costanzia, acompañándolos incluso a una revisión ginecológica, todavía no hay una sola imagen que muestre a Mar Flores implicándose de alguna forma en el embarazo de su “nuera”. Por lo visto, prefiere ir poco a poco y adaptarse a su ritmo a la nueva realidad familiar.