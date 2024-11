Rocío Carrasco reaparece tras meses de silencio con un sorprendente mensaje para Alejandra Rubio

Han pasado algo más de tres años desde que Rocío Carrasco contó su verdad para seguir viva. Un auténtico fenómeno social que dirigió el foco hacia ella. Estuvo en boca de todos durante meses y hasta la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, se pronunció sobre el desgarrador testimonio que compartió con la audiencia.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la hija mayor de Rocío Jurado ha vuelto al hermetismo que antaño la caracterizó y son pocas las ocasiones en las que se prodiga o atiende alguna cita pública. La de ayer lo merecía, puesto que se trataba del estreno de la serie documental del periodista Jesús Quintero, fallecido en 2022 y al que Carrasco estaba muy unida.

“Mi madre y él tenían una relación muy especial, eran como amores platónicos, se entendían con la mirada. No hacía falta que uno dijera para que el otro supiera, era una relación muy especial”, recordó una emocionada Rocío, que siempre consideró a Quintero uno más de su familia: “Es alguien importantísimo en mi niñez, mi adolescencia, en mi familia... Mi madre, mi padre... es mío, es de mi gente”.

Rocío Carrasco, emocionada en la recta final del embarazo de Alejandra Rubio: "¡Voy a ser tía!" Europa Press

Carrasco está totalmente centrada en sus nuevos proyectos profesionales, desde la serie o el documental sobre la figura de su madre -aún ambos en fase de preproducción- o la gira del musical con el que ya ha triunfado en casi todos los teatros españoles. De momento, prefiere quedarse “como estoy”, es decir, medianamente alejada de la opinión pública y manteniendo una discreción que ni siquiera rompería para intervenir en el nuevo programa que su amiga, Alba Carrillo, presentará en Televisión Española. Eso sí, le desea todo lo mejor: “Me da mucha alegría por mi gorda, porque creo que lo va a hacer fantástico, lo va a hacer genial y yo siempre me alegro mucho de las cosas buenas que le pase a mi gente”.

Una alegría que también demostró ante el embarazo de Alejandra Rubio. No es ningún secreto que Rocío Carrasco está muy unida a la familia Campos, y no disimula su felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la célebre saga. “Mi otra gorda, esa es mi otra gorda… ¡Voy a ser tía, sí señores!”, exclamó emocionada.

De momento, no ha tenido la oportunidad de conocer al padre de la criatura en profundida, aunque confirma que sí lo conoce por otra saga familiar muy conocida: “A Carlo no lo he tratado. Lo conozco, lo he visto tres o cuatro veces porque es primo de unas niñas a las que quiero mucho, las hijas de Kiko Matamoros, pero no he tenido trato con él”.

Aunque las Navidades podrían ser la ocasión perfecta para conocerse y compartir una mesa repleta de comida, Carrasco recuerda que estas fechas especiales no van mucho con ella: “No me gustan, lo he dicho siempre. Seguramente las pase como si fueran días normales”. Otra vez será…