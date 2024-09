Alejandro Albalá define a Isabel Pantoja como una mujer "fría y calculadora" y recuerda una gran pelea: "Llegué a sentir miedo"

Alejandro Albalá, según comenta, no ha tenido suerte con sus suegras: después de que hace unas semanas describiese su poco agradable experiencia con Maite Galdeano durante su relación con Sofía Suescun, ahora el tertuliano ha recordado su relación con Isa Pantoja y no ha dejado en muy buen lugar a su madre.

Alejandro Albalá e Isa Pantoja Gtres

Albalá ha calificado a Isabel Pantoja como "una persona fría, calculadora y que lo quiere tener todo controlado". "Es un poco así altiva, como si fuera diciendo 'aquí estoy yo", ha agregado en el programa 'Fiesta' en el cual es colaborador. Albalá ha comentado que las discusiones con ella fueron frecuentes "más que las conversaciones normales". "Muchas de estas discusiones siempre eran por cosas que le decía a su hija", ha afirmado.

El detonante: una noche en un barco en Ibiza

El televisivo ha explicado que el deterioro de su relación con la tonadillera llegó a su culmen durante una estancia en Ibiza: "El mal rollo empieza el día del barco por la noche. Hay un detonante que no tiene nada que ver, algo que pasa en televisión y de lo que yo no tengo culpa. Estábamos cenando, me coge a mí y me hace culpable de lo que se está hablando." Albalá ha asegurado que la cantante comenzó a culparle "porque me estaban defendiendo a mí", y ha reconocido sentirse sobrepasado. "Tenía a la madre y a la novia en contra mía. Llegué a sentir miedo, un poquito. Esta pelea ha sido la más importante. Acabé llorando", ha admitido.

Por otro lado, Albalá ha dado más detalles de cómo eran tratados él e Isa Pantoja: "Era como si no existiéramos. La familia no le dirigía la palabra. Para ella era algo normal. Nos sentábamos en la mesa y la tensión se cortaba con un soplido. Si nosotros hablábamos era con Isabel y ya está", ha desvelado.

Isa Pantoja y Alejandro Albalá larazon

Isa Pantoja y Alejandro Albalá se conocieron en 2014 y se casaron dos años después en Cancún. Sin embargo, su matrimonio fue breve y duró solo seis meses aunque el proceso de divorcio fue complejo: no fue hasta 2018 cuando consiguieron ser oficialmente exmarido y exmujer.