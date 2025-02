Un actor porno ex de Claudia Bavel destapa su estrategia con Iker Casillas

El nombre de Claudia Bavel ya había pululado por la prensa, al ser relacionada con numerosos rostros conocidos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Ozuna, Bad Bunny, Vinicius Junior, Neymar o Suso Álvarez son algunos de los nombres propios que se incluyen en su lista de conquistas, no todos ellos confirmados. Pero el escándalo le ha devuelto la fama al ser relacionada con Iker Casillas. Sus fotografías paseando por las calles de Barcelona tras acudir juntos a un acto público le sirvió para ser considerada como la nueva novia del exfutbolista. Es más, ella aseguraba este fin de semana en ‘De viernes’ que su relación ha durado casi un año y medio, que al principio era abierta hasta que decidieron cerrarla y que incluso él le planteó la posibilidad de ser padres juntos. Todo esto según su versión, pues él no parece respaldar sus palabras y ya ha movido ficha para frenarle los pies a través de sus abogados. Ya la ha demandado. Pero ahora es ella la que se ha puesto en la piel del ex de Sara Carbonero, al tener que presenciar cómo una supuesta expareja suya toma la palabra para desgranar sus intimidades en un plató de televisión.

Claudia Bavel responde a acusaciones de destapar su romance con Casillas para ir a un reality

No ha sido en un plató, pero desde el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco se han ofrecido las declaraciones de Antonio Aguilar. Este joven, que también trabaja como actor de cine para adultos, asegura ser el exnovio de la modelo de Only Fans. Ha mantenido una conversación con el espacio presentado por Joaquín Prat, poniendo el foco en las supuestas ansias de fama de la joven, así como la estrategia que siguió para conquistarle. Unas interacciones que le recuerdan mucho a las que emplea con el que fuese el portero estrella del Real Madrid: “Ella empezó a escribirme por Instagram los mismos mensajitos que le envía a Iker Casillas. Es el mismo modus operandi. Y nos fuimos para Málaga y estuve cuatro meses viviendo aquí con ella”, mantiene el intérprete porno.

No tardaron en llegar los problemas de pareja, lo que propició el final de su breve historia de amor: “Yo la quería dejar y ella se inventó un embarazo. Me enseñó una foto de un predictor positivo, se lo enseñé a mi madre y mi madre venga al hospital. Y me dijo que ella que no, que tú fuera, que entro yo sola. Mi madre se cabreó y entró con ella y era mentira”, promete Antonio Aguilar. Así llegó a su fin su romance, pero no los problemas. Se queja de que después de tomar rumbos por separado, ella estuvo presuntamente coaccionándolo, aunque no detalla en qué sentido ni ahonda más en la cuestión. Sin embargo, se sintió víctima de una supuesta maniobra en la que cree que ha caído también Iker Casillas: “Veo los mensajes y es la misma estrategia que tuvo conmigo. Ella es muy simpática, muy tontita. Pero esa es una estrategia”, denuncia.

Ahora bien, ¿qué anda buscando Claudia Bavel? Para Antonio Aguilar, que asegura haber sido su pareja durante cuatro meses, es clara su afán de protagonismo y deseo de hacerse un hueco en televisión. Es más, apunta incluso a un formato que la joven se habría fijado como objetivo a conseguir: “Todo tiene un por qué, porque estando conmigo era para hacer porno y después de dejarlo, se fue con un productor porno para grabar con todo el mundo”. Con ello, subraya que “toda la publicidad que le entre a ella le conviene. Más seguidores. Siempre ha querido entrar a ‘Supervivientes’”. Una supuesta necesidad de notoriedad y de darse a conocer para acrecentar su presencia en redes sociales y a más ofertas de trabajo que, al final, también le acabarán beneficiando a él mismo. Y es que, al salir a la palestra a denunciar a su ex, ha sido acusado en redes sociales de lo mismo.