Alejandro Fernández: «Estoy muy orgulloso de mis cinco hijos artistas»

Son la ocho de la tarde. Alejandro Fernández (Guadalajara, México, 1971) acaba de aterrizar en Miami. Cuando sus «buenas tardes, Cristina» asoman por fin en nuestra videollamada, el hijo del mítico cantante ranchero Vicente Fernández lleva ya una torre de entrevistas. Su equipo, impecablemente organizado, nos adelanta que en pocos minutos «se tiene que ir a ensayar» y el astro mexicano va a gestionar esta prisa con una amabilidad exquisita. Solo unas horas después, el intérprete de «Me dediqué a perderte» va a ser galardonado con su tercer Grammy Latino por su álbum «Te llevo en la sangre», en homenaje a su padre, fallecido en 2021. Una foto juntos preside su actuación en este galáctico evento donde, cinco años atrás, el conocido como Charro de Huentitán se despidió de los escenarios. Los mismos en los que Alejandro le sigue manteniendo eterno.

Con una estrella en el Paseo de la Fama, 15 millones de copias vendidas, dos Grammys, dos Billboard, más de 12 millones de espectadores en sus conciertos en más de 15 países. ¿Cuál es su secreto para mantener la pasión y la motivación?

Primero que nada muchísimas gracias, Cristina, por tanto halago. Es la pasión lo que te mueve. Ése fue uno de los grandes consejos que me dio mi padre, que si me iba a dedicar a esto que lo hiciera con mucha transparencia y devoción y, como tú dices, súper entregado. Si te apasionas te vienen estas cosas. Y siempre abierto a que vengan más premios, más conciertos y seguir trabajando con fuerza.

Nació para la música a ritmo de rancheras y después de 17 años con temas más melódicos-pop ha regresado a sus orígenes. ¿Este recorrido artístico le ha hecho mejor?

He crecido musicalmente y como artista. Estoy muy contento en haber regresado a mis raíces pero no me cierro a cualquier colaboración con otro cantante de pop o alguna muy buena canción pop que me llegue.

Acaba de estrenar un show de homenaje a Vicente Fernández», titulado «De Rey a Rey». ¿Cómo está siendo enfrentarse a esos recuerdos frente a un público para el que su padre es un semi Dios?

La gente lo está aceptando de una manera increíble. He estado presentando en dos lugares con «sold out». La carrera la empecé con mi padre. Siempre he sido una esponja cuando he estado a su lado. Te llenaba de consejos, era muy inteligente y muy sabio. El consejo que me ha dado es que siempre ha estado entregado a su carrera. Me dijo: «No quiero que te dediques a esto por interés económico, si no que lo hagas de corazón porque así la gente lo va a percibir». Y así ha sido.

Alejandro Fernández durante un concierto. Bernardo García Agencia EFE

Igual que hizo su padre, también arropa a sus hijos en su carrera. Los cinco le han salido cantantes. Álex, el mayor, actúa en La Palma el 7 de diciembre. No debe ser fácil para ellos venir de una dinastía como la suya…

Estoy muy orgulloso de mis cinco hijos. Y de que sean artistas. Alejandro y Camila se han dedicado a la música regional mexicana. Y los otros chiquitos se fueron por un lado más alternativo. Están explorando y saliendo con lo que les gusta para llegarle al público de su edad. A mí me parece muy bien, que cada uno tenga su camino. Alejandro y Camila son muy profesionales, entregados y apasionados. Estudiaron en las mejores escuelas y les ha venido muy bien.

Tras pasar por Canarias y Bilbao, el 12 de diciembre inaugura la segunda edición de Starlite Christmas en Madrid ¿Con qué repertorio va a convertir este escenario en una fiesta mexicana?

Vamos a trabajar mis dos mundos, que es con lo que me he dado a conocer en España: la parte mexicana y la parte pop, con la que he tenido mucho éxito aquí.

Con esta vida artística y personal tan apasionante, ¿ha pensando en hacer una serie documental sobre su biografía?

Estuvimos a punto de hacerla. Hace dos años salió una serie de mi padre, pero ya estaba en sus últimos años. Luego hicieron otra serie muy novelesca. Ninguna de las dos se parece a lo que conozco y sé de mi padre. Por eso, me gustaría contar su historia desde mi punto de vista y también contar la mía, cómo surgí como artista hasta la fecha, y mi lado personal. Creo que he hecho muchas cosas muy importantes, que no tienen que ver con el mundo de lo artístico, que pueden ser motivadoras para mucha gente.

Para terminar. Fue uno de los artistas mexicanos, junto a Paquita del Barrio o Maná, que pidió votar contra el odio de Trump. ¿Tiene algún mensaje ahora que ha ganado?

Nunca me he metido en política, no lo hago en mi país y creo que se malinterpretó. Salí a decir que soy pro mexicano y que estoy con los latinos. Utilizaron la imagen de mi padre sin pedir permiso y la imagen de mi padre es nuestra. Y menos con intenciones políticas, como si estuviera apoyando a un partido. Yo invitaba a que salieran a votar por el presidente que quisieran para que luego no se quejasen de quién había quedado como presidente. Lo hicieron y decidieron votar por este candidato.