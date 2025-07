¿Cuánto dinero tiene Ibai Llanos? Patrimonio, acuerdos y marcas

La Cartuja de Sevilla ya está preparada para acoger el espectáculo más esperado, La Velada del Año V. En su quinta edición, Ibai Llanos ha querido superarse a sí mismo, teniendo en cuenta que cada iniciativa que emprende se traduce en jugosos ingresos a sus cuentas corrientes. Es imbatible. No sobre el ring, pues eso se lo deja a otros streamers y creadores de contenido, como será el caso de TheGrefg y Westcol, Viruzz y Tomás Mazza, Perxitaa y Gaspi y Abby y RoRo, este próximo sábado 26 de julio.

Grandes nombres del mundo virtual y las redes sociales donde Ibai Llanos es el rey. Las cifras lo abalan y no solo por los millones en los que se cuentan sus hordas de fans. Sino también, especialmente, por los millones de euros que colecciona. En pleno proceso de transformación física, después de un año entregado al ejercicio y a una dieta saludable, ha perdido ya 60 kilos, bajando al fin de los 100 kilos, que era su meta inicial. Pero mientras narraba cada hito en la consecución de su reto, a cada kilo que perdía ganaba otros tantos en su cuenta corriente. Echemos números…

El ingente patrimonio de Ibai Llanos

El streamer más famoso de nuestro país ha roto moldes. A sus 30 años recién cumplidos se ha convertido no solo en uno de los más seguidos, sino también de los más cotizados. Son muchos los rostros conocidos que se han querido asociar a él, como Gerard Piqué, y no es para menos, pues todo lo que toca se convierte en un éxito asegurado. También por ello las marcas se lo rifan para asociar sus productos a su imagen pública, siendo uno de los mejores reclamos para el público joven. Y no tan joven. Y es que el bilbaíno se ha metido a todos en el bolsillo.

Ibai Llanos en una imagen de archivo Gtres

El joven vasco ha cumplido sus sueños y, a lo grande, sigue apostando para seguir superándose. Desde hace más de una década ha convertido sus pasiones en sus fuentes de ingreso. Así lo hizo aunando su fervor y amplio conocimiento sobre videojuegos y su pasión por la comunicación, enganchando con una audiencia cada vez más multitudinaria. Ahora se cifra en millones. Por ejemplo, en La Velada del Año pasada, la cuarta, cosechó en Twitch a 3,8 millones de espectadores, plataforma en la que tiene 17 millones. En Instagram atesora casi 11 millones.

Por supuesto, su éxito no solo se mide en cuánta gente admira sus proezas virales. Más allá de su popularidad, en cuanto a su economía, es sin duda uno de los creadores de contenidos que más fortuna amasa. Está estimada entre los 5 y los 15 millones de euros. Es una horquilla amplia, sí, pero él mismo fue quien ofreció los datos en un ejercicio de transparencia a finales de 2013. Hace un año y medio su patrimonio estaba en ese rango que, a pesar de no ser preciso, sí hace una idea de su poder. Y es que ninguno en su categoría logra hacerle sombra a la hora de desenfundar la tarjeta de crédito.

Entre sus propiedades está la joya de la corona inmobiliaria. Su residencia de Barcelona es donde se mudó hace unos años y donde ha establecido su hogar. Venía de otra mansión igual de espectacular, la que había servido de refugio a Samuel Eto’o en su día. Su actual casa le salió al final por unos 4 millones de euros, según él mismo ha declarado, pues al montante que solicitaban por ella habría que sumarle el costo de la reforma que precisaba. Y es que hay muchos detalles privados que no duda en compartir, como su privilegiado poder adquisitivo o cuánto le cuestan algunos de sus caprichos.

No teme hablar de dinero, aunque no ha llegado a confirmar aún cuánto gana por La Velada del Año. En anteriores ediciones se ha publicado que el beneficio para Ibai Llanos de la jornada sería medio millón. Meros euros que no están a la altura de lo bien que se lo ha pasado. Igual que con sus aventuras empresariales con Gerard Piqué, cuyas colaboraciones han llegado a facturar hasta 8 millones de euros. Obtiene ingentes ingresos, pero invierte gran parte en dar más espectáculo a sus fieles y generar cada vez más contenido que perpetúe su poder como el streamer más popular de España. También el más millonario.