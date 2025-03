Kiko Matamoros ridiculiza a Makoke al compararla con su mujer Marta por Terelu Campos

Kiko Matamoros y Makoke están lejos de retomar el contacto y enterrar el hacha de guerra. Tienen mucho rencor dentro después de dos décadas compartiendo vida y muchos capítulos dolorosos separándoles. Pero también tienen mucho en común, como un pasado junto a Terelu Campos, quien fuese para ambos una íntima amiga y confidente. Sin embargo, como ya detalló LA RAZÓN, las amigas se declararon la guerra por culpa de sus respectivas hijas: Alejandra Rubio y Anita Matamoros. Eran inseparables hasta que la primera traicionó a la segunda. Sus madres entraron al trapo y terminaron enfrentadas. Una rencilla sin sanar que ha terminado estallando en ‘Supervivientes’, ahora que han coincidido en la playa.

Pasando hambre, penurias y las inclemencias del clima, las concursantes han terminado viviendo una bronca, cuando Makoke le ha reprochado que no ha estado a la altura como amiga: “No te vengas arriba porque las Campos, las Campos. Me da exactamente igual. He sido una persona que siempre ha dado la cara por ti y yo cuando yo te he necesitado no te he encontrado. Tú no estuviste a la altura”, le dijo. Sobre esto ha opinado Kiko Matamoros, especialmente por el detalle de que desde Telecinco pusieran un faldón nombrándole de forma sutil. Al estar vetado, no puede decirse su nombre, de ahí que escribiesen “el ex de Makoke”. Obviamente no le ha sentado nada bien y hoy ha estallado.

Kiko Matamoros estalla muy enfadado

“Es patético. ¿No os da vergüenza hacer el ridículo de esa forma? No vuelvas a poner el faldón cambiando mi nombre por ‘el ex de Makoke’, porque además ella tiene desde que se separó de mí cinco o seis ex”. Dicho esto, quiso marcar la diferencia entre ella y su actual esposa, Marta López, que se lleva a las mil maravillas con Terelu Campos. Algo por el que el colaborador de ‘Ni que fuéramos Shhh’ dice que tiene envidia: “Makoke lo que no soporta es que Marta llegó a la vida de Terelu muchos años después que ella y, sin embargo, le dio un espacio, un cariño y una atención que ella no se lo ha dado ni de lejos”.

Marta López, Kiko Matamoros, Terelu Campos y Alejandra Rubio Gtres

El padre de Laura Matamoros aprovecha para denunciar que su exmujer está haciéndole la guerra a sus espaldas. No todo se produce frente a las cámaras y asegura que es conocedor de cómo habla mal de él para dañar su imagen pública. Pero no solo contra él, algo que llegaría a entender, sino también con Marta, lo que le molesta especialmente: “Le tiene una envidia que se muere a mi mujer y se ha inventado que copiaba a mi hija, cuando era todo mentira”, hace referencia a un conflicto de años atrás en los que decía incluso que iba a su misma peluquería solo para parecerse a Anita Matamoros.

“Que me deje de una puñetera vez en paz. A mí y a mi mujer”, ha sentenciado Kiko Matamoros harto del tema de su exmujer. Le queda mucho aún por delante, pues ‘Supervivientes’ acaba de empezar y son muchos los trapos sucios que Makoke y Terelu Campos tienen que lavar en los Cayos Cochinos. Su nombre aparecerá en la conversación, aunque sea como “exmarido de”. A buen seguro cada capítulo será comentado en ‘Ni que fuéramos Shhh’.