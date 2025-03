Alessandro Lequio traspasa los límites al opinar sobre las secuelas del cáncer de Terelu Campos

Este domingo, la gala de ‘Conexión Honduras’, que repasó lo último que ha sucedido en ‘Supervivientes’, no ha dejado indiferente a nadie. Como viene siendo habitual para reciclar contenido y generar otro nuevo, lo más importante del programa ha sido analizado con mimo en ‘Vamos a ver’. El matinal de Telecinco cuenta entre su elenco de colaboradores a Alessandro Lequio que, sin haber participado nunca en ningún reality, sabe muchísimo sobre todos ellos. Son muchos años analizando a los concursantes, pero también a la organización que hay tras ellos. Esto le ha hecho alzar la voz este lunes, al entender que no es normal lo que se está haciendo con Terelu Campos.

El conde italiano encuentra no solo un error sobre el concurso de la colaboradora en Honduras, sino que ve muchos. Pero quizá el más grave que señala es cómo se le está cuidando con un cariño especial. Algo que no solo hacen desde ‘Supervivientes’, también sus compañeros en la isla y especialmente también desde todos los programas. No se le trata ni se le valora igual que al resto, aunque bien es cierto que al mera participante y no concursante de pleno derecho le hace tener privilegios extra. Pero quizá esté abusando de la confianza y se esté aprovechando de su condición superior, como así se vio tras la discusión con Pelayo.

Terelu Campos, criticada por ser tratada como especial

Unas lentejas hicieron que Pelayo y Terelu Campos terminasen a la gresca. Tuvieron su intercambio de ideas, pero la presentadora no estaba de muy buen humor y no dudó en pararle los pies a su compañero para no tener que oírle más de la cuenta: “No me toques los cojones”, llegó a pronunciar ella nada conciliadora. Alessandro Lequio ha sido demoledor a la hora de criticar su actitud altiva, considerando que no juega en igualdad de condiciones también en el hecho de saberse intocable, lo que le permite decir lo que quiere sin filtro.

Terelu Campos y Makoke vive el primer gran enfrentamiento de 'Supervivientes 2025' Mediaset

“Yo creo que se pueden decir las cosas, pero sin protestar y más cuando todos están teniendo un trato exquisito con Terelu. A mí hasta me parece que hay una prudencia excesiva con ella, en todo lo que concierne a Terelu. Por parte de los concursantes y por parte de la organización. Ya está bien”. Y es que a Lequio le saca de quicio también que no haya participado en las pruebas que ha propuesto el programa, quejándose de que su salud se lo impide, algo que él no termina de creerse.

La salud de Terelu Campos, en entredicho

Como concursante especial, que puede marcharse cuando quiera al ser una invitada y no estar retenida por una multa por romper el contrato, Terelu Campos puede negarse a hacer las pruebas. Si no quiere, puede permanecer tranquila sentada en la orilla viendo sudar a sus compañeros. Luego puede comer de la recompensa si se le abre el apetito. En la última prueba ella quiso participar y dar el máximo junto al resto, pero se mareó y temblando tuvo que abandonar para ser atendida por los servicios médicos del programa.

A Alessandro Lequio todo esto le parecen meras excusas y ha sido muy crítico con el desempeño de Terelu Campos. Más por excusarse en su salud. Aunque Kike Calleja le ha recordado que muchas secuelas físicas que arrastra son fruto de las veces que se ha enfrentado al cáncer, al italiano no le convence: “¿Tú crees que yo sé algo de cáncer o no? Pregunto. ¿Tú cree que yo tengo alguna idea de personas que han tenido cáncer?”, le ha respondido desafiante. Después ha dejado claro que lo que le pasa a la protagonista es que no tiene buena forma física y que se ha descuidado con el gimnasio. Con ello, ponía en duda la versión de los médicos, lo que ha hecho que Joaquín Prat le pare los pies: “No vamos a jugar a los médicos y a los diagnósticos. Nadie pone en duda lo que tú has vivido, tampoco lo hacemos con Terelu”, zanjaba el presentador.