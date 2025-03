Carmen Borrego reacciona a la nueva cara de Paola Olmedo: "Tenía una malformación"

Paola Olmedo es la protagonista indiscutible del día. La exmujer de José María Olmedo estrena nueva imagen tras someterse a una complicada cirugía mandibular. "Ha sido por la Seguridad Social porque es algo médico, nada estético. Mucho antes de los problemas digestivos tenía problemas de audición, me afectaba a la garganta y al oído. Según pasan los años empeora y dejas de oír. O te operas o te quedas sorda", explica la joven en exclusiva en la revista "Lecturas".

Frank Blanco le enseña la nueva cara de Paola Olmedo a su ex, José María Almoguera TardeAR

Uno de los primeros en reaccionar fue su exmarido, José María Almoguera, en "TardeAR", programa en el que se acaba de estrenar como colaborador. "El cambio es muy grande. Le ha cambiado mucho la cara y no sé si la reconocería por la calle", explicó en shock el hijo de Carmen Borrego. "Está guapa, está guapa, y le queda muy bien".

Carmen Borrego opina de la nueva imagen de Paola Olmedo

La hija de María Teresa Campos ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha reaccionado en directo a la nueva imagen de su exnuera, la madre de su nieto Marc. "Evidentemente sabía que se había operado, pero no la había visto. Me alegro por ella porque sé que llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto y había una larga lista de espera porque ella tenía una malformación", ha comenzado diciendo la hermana de Terelu Campos, desvelando nuevos detalles del problema de Paola.

Antes y después del cambio de imagen de Paola Olmedo LA RAZÓN

"No seré yo la que se meta con alguien que se mejore cuando soy la primera que intento mejorarme. Me alegro porque, aunque aún está muy hinchada y tendrá que cambiar, creo que a la larga se va a alegrar mucho". Me alegro porque, aunque todavía está muy hinchada y tendrá que cambiar, se va a alegrar mucho", ha declarado Carmen Borrego. Además, la colaboradora de televisión ha reconocido que aún no la ha visto en persona, aunque sí ha querido destacar que es una persona "bastante fuerte" y que le "angustiaba el momento que estaba pasando ella" tras el complicado postoperatorio.

El zasca de Kiko Matamoros a Carmen Borrego

Los colaboradores de "Ni que fuéramos Shhh" también fueron uno de los primeros en reaccionar en directo. Todos los tertulianos se quedaron sin palabras al ver el nuevo rostro de Paola Olmedo, totalmente irreconocible. Kiko Matamoros, al ver el resultado de la cirugía de la ex de José María Almoguera, aprovechó para lanzarle un zasca a "la hermana envidiosa de Terelu Campos". "Tiene que estar que trina de ver lo bien que ha quedado la operación de Paola, porque las suyas…", declaró el colaborador.