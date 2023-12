Alessandro Lequio explica su ausencia en el bautizo de su nieta Ana Sandra: "No va conmigo"

Este domingo se celebró en la iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja el bautizo de la pequeña Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón y Alessandro Lequio, hija póstuma de Álex Lequio que nació mediante la gestación subrogada. Hasta la celebración se acercaron muchos amigos y seres queridos de la familia, pero estuvo marcada por la ausencia del abuelo, que por lo visto ni siquiera ha conocido a la pequeña desde su nacimiento.

Alessandro Lequio siempre se ha mostrado contrario a las decisiones de Ana Obregón relacionadas con la memoria de su hijo y Ana Sandra, y en esta ocasión no ha sido diferente. El conde no ha querido participar en el bautizo de su nieta porque "no va conmigo", tal y como ha indicado él mismo en "Vamos a ver", el programa de Telecinco en el que colabora.

Muy parco en palabras, Lequio ha explicado que recibió la invitación al bautizo a través de un mensaje que nunca contestó. "Eso ya es una declaración de intenciones", ha comentado el presentador Joaquín Prat, a lo que él ha contestado: "No, simplemente no respondí. No significa nada más".

Ana Obregón durante el bautizo de Ana Sandra Lequio Gtres

Del mismo modo, Alessandro Lequio ha insisto en su intención de no participar en esta ni en las historias posteriores que se generen en torno a la figura de su nieta, porque entiende que así lo hubiera querido su hijo: "Por respeto a él y a su madre no voy a decir nada que tenga que ver con esto".

Sin embargo, en alguna ocasión no ha podido evitar contener sus palabras y ha manifestado su claro desacuerdo a la forma de actuar de Ana Obregón. La última vez ocurrió cuando ella manifestó públicamente que la pequeña Ana Sandra "está deseando conocer a su abuelo", unas palabras que desataron la furia del conde: "Una bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien, eso es directamente absurdo". Además, señaló que prefería no juzgar determinados comportamientos "porque si empiezo no acabamos", dejando así caer que tiene más de un reproche que lanzar a Obregón, aunque, de momento, prefiere no hacerlo de forma pública.