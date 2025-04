Alma Cortés Bollo, ingresada de urgencia en Sevilla: "Me dejan a la espera del TAC"

Nuevo revés para Alma Cortés Bollo. La hija de la conocida colaboradora televisiva Raquel Bollo atraviesa un delicado momento de salud que ha derivado en su ingreso hospitalario este fin de semana en Sevilla. La joven, que en el último año ya había enfrentado diversos problemas médicos, acudió a urgencias en dos ocasiones por fuertes dolores de oído que le provocaban incluso pérdida de equilibrio.

Fue la propia Alma quien informó de su situación a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes desde el hospital y relatando su experiencia: "Un pequeño resumen de mi finde. Me he visto en otras mejores", escribió en un tono entre irónico y resignado. Según explicó, tras una primera visita a urgencias el jueves por la noche, donde fue diagnosticada de neuralgia y recibió tratamiento intravenoso, los síntomas no remitieron. Al contrario, la fiebre y el dolor aumentaron, lo que la llevó a regresar al hospital este domingo.

En observación

Tras ser nuevamente evaluada, los médicos decidieron dejarla ingresada para mantenerla en observación y someterla a nuevas pruebas, entre ellas un TAC y una consulta especializada con el otorrino. "Me han visto de nuevo y me dejan aquí para tenerme controlada. Me mandan pruebas para mañana y revisión", detalló Alma, intentando tranquilizar a sus seguidores.

Alma Bollo Instagram

Aunque la influencer ha insistido en que no se trata de un cuadro de extrema gravedad, sí reconoció estar atravesando momentos difíciles debido al dolor intenso y a los efectos secundarios de la medicación. "No es algo gravísimo, pero sí muy doloroso y desagradable. Me siento todo el rato como ‘drogada’", confesó, agradeciendo además el apoyo de sus seguidores y asegurando que continuará compartiendo contenido en redes pese a su estado.

Mientras Alma permanece ingresada, su madre, Raquel Bollo, ha sido vista disfrutando de un evento social en Sevilla, donde asistió a una comunión rodeada de amigos. La diseñadora ha compartido en sus propias redes algunas imágenes del encuentro, aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre el estado de su hija.

Este nuevo ingreso se suma a los problemas de salud que Alma ha enfrentado recientemente, como el episodio sufrido tras el nacimiento de su segundo hijo, que también la llevó a necesitar atención médica por fuertes dolores de espalda. Ahora, Alma deberá esperar los resultados de las pruebas para conocer el tratamiento definitivo que ponga fin a esta nueva complicación.