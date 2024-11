Alma Bollo, más sincera que nunca: "He necesitado mucha terapia después de tanto odio"

Alma Bollo ha concedido su entrevista más sincera hasta la fecha en "Outdoor". Después de su sonado paso por "Supervivientes", la hija de Raquel Bollo se ha vuelto a sentar frente a una cámara tras convertirse en madre de su segundo hijo. Sin tapujos, la modelo ha hablado sobre sobre algunas cuestiones relacionadas de su vida privada o polémicas que han salpicado a su familia, como la mala relación que mantiene con Isa Pantoja.

Alejada del foco mediático desde que participó en el reality de supervivencia más famoso de la televisión, Alma Bollo ha reconocido durante su entrevista que la sobreexposición de ser "hija de" le ha pasado factura. De hecho, tras salir de "Supervivientes", estuvo a punto de dejarlo todo y comenzar una vida lejos de los medios. "He necesitado mucha ayuda, mucha terapia después de tanto odio. Hubo un momento en el que tuve un punto de exposición al que no estaba acostumbrada. Me ha costado mucho, le cogí mucho miedo", ha desvelado.

"Estoy enfocada en recuperarme tanto exterior como interiormente, mentalmente sobre todo". Como ella misma ha explicado en "Outdoor", "lo más importante" de este posparto ha sido "recuperarme y estar fuerte yo y segura de mí misma". A pesar de esta fuera y seguridad que desprende, Alma Bolloha revelado que tiene "altibajos emocionales" por culpa de las hormonas.

Su relación con Isa Pantoja

Durante su entrevista también se ha pronunciado sobre la mala relación que tiene con Isa Pantoja y ha opinado sobre la entrevista que concedió en "¡De Viernes!". "Me da pena porque no ha sido un problema de ella conmigo o mío con ella, al final ha sido un problema por terceros. Ella por defender al que en ese momento era su novio y mi madre por defender a su hijo. ¿Cómo se miden los valores? No lo sé. Para ella está claro que su novio tiene un valor muy fuerte y lo entiendo porque es su única figura al no hablarse con su madre. Para mí mi madre también tiene mucho valor. Con mi madre me peleo mucho, pero el valor que tiene ella no se puede asemejar con el de nadie. No digo con esto que yo sea mejor y peor que yo, pero ella no tiene unas vivencias con su madre como yo", ha declarado Alma Bollo sobre la hija de la tonadillera.

Isa Pantoja y Alma Bollo enfrentadas en el plató de 'Supervivientes' Mediaset

"Lo más triste es que ha sido por un reality. Yo al final defiendo lo mío. No se ha dado el momento de hablar. Si ese momento se da yo lo hablaré en mi casa. Ella ha sido y es familia, pero no considero que tengo que solucionarlo mediáticamente", ha señalado la joven sobre el conflicto con su prima. Aunque su relación está rota y se desconoce si, en el futuro, arreglarán sus diferencias, Alma Bollo ha dejado claro que ella no será la que dé el primer paso. "No estoy esperando todos los días a arreglarme con ella. No me atormenta y no me quita el sueño. Si tengo que hablar con ella hablaré, pero igual no se arregla nada porque las dos somos muy cabezonas. Le diré lo que me ha dolido y lo que se ha salido de control", ha finalizado sobre el asunto.