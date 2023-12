Almeida, el alcalde entre fogones

La Organización Interprofesional de Carne de Vacuno (Provacuno) organizó este jueves en Madrid un reparto de comidas solidarias en diferentes centros destinadas a las personas más vulnerables, como el albergue de la Fundación San Martín de Porres, el centro CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid, el centro de día de la Fundación Luz Casanova, el centro de acogida de las Hermanas de la Caridad Catalina Laboure, el comedor social María Inmaculada de la asociación Plaza Solidaria o la sede de la Fundación José María Llanos, hasta donde se desplazó José Luis Martínez-Almeida para aportar a la causa su granito de arena.

El alcalde de Madrid se unió a los chefs Iván Cerdeño, Mario Sandoval, Javier Estévez, Javier Aranda, Miguel Ángel de la Cruz, Kisko García, Juanlu Fernández, Miguel Carretero, Rocío Parra y Fernando del Cerro en las cocinas del comedor de la fundación para dar el toque final al menú, que dio servicio a 80 mujeres en situación de vulnerabilidad.

Story de José Luis Martínez Almeida Instagram

De primero se sirvió una crema de calabaza con chips de hortalizas y picatostes, que fue seguida de un redondo de ternera braseado con puré de coliflor, pasas y orejones. El broche dulce llegó con un delicioso brownie con helado de guindas.

Aunque Martínez-Almeida hizo todo lo que estaba en su mano, el líder popular reconoció que la cocina no es lo suyo y que no se desenvuelve muy bien entre fogones. «Se me ha dado mejor de lo que esperaba porque no practico absolutamente nada. Tengo dificultades para encender la vitrocerámica de mi casa, por tanto me ha hecho ilusión que, al menos, he sido capaz de coger el cazo y emplatar con cierta dignidad», bromeó el alcalde.

Madrid, capital gastronómica

Almeida dirigió todo el mérito a los chefs con estrella Michelín que este jueves despejaron sus ocupadas agendas para centrarse en esta labor solidaria: «Son los grandes iconos de la Marca España. No estamos suficientemente agradecidos con el trabajo que hace la restauración y la hostelería en este país, no solo desde el punto de vista económico, sino también de su creatividad desbordante. Estoy seguro de que Madrid es una de las grandes capitales de la gastronomía del mundo».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida visita la sede de la Fundación José María de Llanos, donde se Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

Tras su paso por la cocina, Almeida se acercó hasta el comedor para detenerse a charlar en todas las mesas. Se dirigió a las comensales y les hizo saber «lo mucho que se merecen esta comida» no solo ahora, sino también el resto del año: «En estos días es muy gratificante ocuparnos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero hay que ocuparse de ellas los 365 días del año. Es cierto que la Navidad es una fecha muy significativa para el conjunto de la sociedad y por eso esta iniciativa en este momento es digna de aplauso».