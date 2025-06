Bruce Springsteen, en San Sebastián: pintxos, Trump y depresión

Las canciones de Bruce Springsteen volvieron a sonar anoche en el estadio Anoeta en una de las giras más potentes para quien siente que cada es la última y la primera a la vez. San Sebastián acoge dos históricos conciertos. El primero se celebró anoche y el siguiente será el martes 24 de junio.

Concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián Javier Etxezarreta Agencia EFE

Acompañado por la E Street Band, este tour "Land of Hope and Dreams" presenta al Boss más íntimo y con más fuerza. El ambiente que se respira estos días es de auténtica locura. Tal es la cantidad de fans que se congrega alrededor del mítico hotel María Cristina, que ha tenido que improvisar un vallado durante su estancia en la ciudad, aproximadamente una semana, para facilitar sus entradas y salidas.

El Boss aprovecha para disfrutar de la playa y el casco histórico de la ciudad, sin perderse los pintxos de sus bares y otras ofertas gastronómicas. Uno de sus favoritos es el restaurante Bokado, justo en frente de la bahía de La Concha, y su lubina en salsa verde con pimientos de Guernica y ensalada de bogavante.

Contra Trump

Anoche volvió a tener a Donald Trump, su gran quebradero de cabeza actual, en su concierto. Ya el viernes abrió la ventana de su habitación y saludó a sus fans vestido con una camiseta de la firma Bode con una impresión reivindicativa en contra de las políticas del presidente. En su parte delantera apunta a 1852, primera edición de la mítica regata que enfrentó a las universidades de Harvard y Yale, y cuya disputa se sigue celebrando. Es, por tanto, un guiño a la pugna abierta por el líder republicano al vetar la acogida de estudiantes y académicos extranjeros.

El 27 de junio saldrá a la venta "Tracks II: The Lost Albums", una recopilación de siete álbumes completos que el artista compuso entre 1983 y 2018, que incluyen un total de 82 canciones que no han visto la luz hasta ahora. Cada uno de ellos tiene una historia profundamente personal que ha revelado en una entrevista concedida al diario "The Times".

Soy mejor persona cuando trabajo

A sus 75 años, Springsteen sigue lidiando con una depresión cada vez más invasiva. Confiesa que la música le permite mantener el control. "Trabajo mucho. Me encanta grabar. Me mantiene cuerdo. Soy mejor persona cuando trabajo. He aprendido a equilibrar mi vida laboral con mi vida personal para que no se interrumpan entre sí". Y añade: "No soy la mejor compañía en mi cabeza".

Concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián Javier Etxezarreta Agencia EFE

Uno de sus álbumes, "LA Garage Sessions '83", está lleno de canciones sobre personajes que no pueden escapar de su pasado, cuando era un hombre lleno de sueños, de clase trabajadora, que nunca recibió el amor y el respeto que anhelaba de su padre, un exconductor de autobús con problemas de salud mental que empeoraron con la edad. Al igual que los personajes de las canciones, Springsteen carga con muchos fantasmas. "Escribo sobre eso con frecuencia: tu pasado que te atormenta, la deuda que tienes".

Como él dice, sigue en las minas de sal trabajando duro. Nunca ha consumido drogas, practica ejercicio con regularidad, come solo una vez al día (la cena, más un poco de fruta por la mañana). "Me mantiene fuerte y delgado", confiesa en la entrevista.

Ahora, una de sus mayores preocupaciones es Trump, los aranceles globales, la inflación y sus leyes de inmigración estrictas. "Puede ser la semilla de su propia destrucción. Pero no sé qué va a pasar. No he vivido un momento así en toda mi vida y tengo 75 años".