Almudena Cid da el último parte de salud de Sergio Peris-Mancheta: "Sabe lo que es aguantar los golpes"

Sergio Peris-Mancheta está haciendo frente a uno de los momentos más complicados de su vida. Hace unos meses se le diagnosticó leucemia, una enfermedad para la que ya se está tratando en Estados Unidos. En las horas anteriores a entrar al quirófano compartía en redes una emotiva despedida que hacía en una videollamada con 140 amigos y familiares: “Hoy cumplo vida. Y os llevo conmigo a la siguiente. Imposible cerrar los ojos esta noche y no ver este mosaico de sonrisas y lágrimas de amor. La vida es esto”. Ahora ha sido su amiga Almudena Cid quien ha dado su último parte de salud.

Gran amiga y compañera de profesión de Peris-Mancheta, ya que Almudena Cid es ex gimnasta rítmica, actriz y escritora, contaba en exclusiva ante las cámaras de Europa Press cómo afrontaba este paso clave en su enfermedad: “He estado en contacto con él. A Sergio le queremos mucho. Queremos que salga de este proceso, porque al final es un proceso. Creo que siente el cariño de muchísima gente, ya no solo de España, de toda la gente con la que ha estado siempre en contacto y ha podido desarrollarse profesionalmente en otros países. Es una persona muy fuerte. Él viene del rugby, sabe lo que es aguantar los golpes y también sabe reciclar todo lo que ha ido viviendo en la vida para mejorar y ser mejor y creo que está en un momento de mucho amor, de mucha luz alrededor y creo que eso es lo que siente él”, decía Almudena sobre este duro bache que debe afrontar él solo. Aunque “ siente el apoyo y siente el empuje” de mucha gente que le está animando, al final “la travesía de ese túnel la pasa él y solo sabe él lo que está pasando”.

Y es que el director teatral no ha estado solo en ningún momento. Peris-Mencheta se enfrenta a un nuevo paso en la lucha contra la enfermedad acompañado de su mujer, Marta Solaz. Fue ella la que dio los primeros detalles de su estado al poco de tener que entrar en quirófano: “El Oso se va unos días a hibernar. Pero estará muy pronto rugiendo de nuevo”. Un estado que va a tener a todos pendientes de su, se espera, recuperación. No serán pocos los que se pronuncien en estos días en redes sociales: “Hoy es el día 0, el ‘renacer’ dicen. Pero no pasa nada, al nuevo Sergio le querremos tanto o más que al anterior”, dedicaba Víctor Pedreira con un caluroso mensaje para su amigo y compañero.

Este miércoles, desde las redes del mismo Sergio se compartía una publicación muy emotiva en la que mostraba un tablón con fotografías y dibujos: “Las células madre de Yonyon están a punto de aterrizar desde Madrid… Y en unas horas, estaremos juntos como uno solo. Gracias hermanito. Gracias madre naturaleza. Gracias vida”.