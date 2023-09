Alta tensión: Aitana se encara con el padre de una fan que le llama "asquerosa" y acaba la situación entre lágrimas

Aitana ayer vivió uno de los momentos más tensos y desagradables de su carrera como artista en las inmediaciones de las instalaciones de "El Hormiguero". La cantante fue la última invitada del programa de Pablo Motos y numerosos admiradores se agolparon a las puertas del estudio donde se graba para poder conocer la artista en primera persona. Pero el momento fan terminó con una situación muy incómoda para la catalana y acabó encarándose con el padre de una fan que, según han detallado algunos testigos, la llamó "asquerosa" y "mierdera".

Todo comenzó cuando Aitana salió a hacerse fotos con sus fans. Pero había demasiada gente y decidió hacerse una foto con un grupo, instantánea que se colgó en redes al instante. Tras esto, a uno de los padres de un fan no le pareció buena idea y la insultó llamándole los anteriores descalificativos mencionados. Al escuchar estos insultos, la artista no dudó en contestarle: "Solo te pido que tengas un poco más de respeto". El hombre le respondió que la otra vez ocurrió lo mismo, pero esta respuesta no le pareció a la artista una justificación para sus faltas de respeto.

"Siempre que puedo me paro, lo único que pido es que tengáis un poco de respeto. Eso no está bien que lo digáis, porque yo siempre que alguien me pide una foto, siempre que estoy en la calle o lo que sea, siempre se la hago, jamás digo que no", le espetó, con mucha educación Aitana al padre. Como era de esperar, el hombre le pidió perdón y su hija, la fan de la artista, se hizo una foto con su ídolo. Pero la pequeña no podía dejar de llorar por la situación que acababa de vivir de tensión entre su cantante favorita y su progenitor.