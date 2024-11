Aluvión de críticas al marido de Marta Pombo por pedir comida a domicilio durante la DANA

Aluvión de críticas a Luis Zamalloa en redes sociales. El marido de Marta Pombo ha recibido muchas críticas tras pedir comida a domicilio durante la fuerte tormenta el pasado martes 29 de octubre en Madrid.

El odontólogo compartió en redes sociales el momento en el que entrega una propina al repartidor de comida a domicilio por "habérselo ganado" al estar trabajando en mitad de la tormenta. El empleado, empapado, le da las gracias por el detalle. Pero el gesto no ha sido bien visto por los internautas que han calificado de "falta de consideración" que el cuñado de María Pombo pida comida con una noche tan peligrosa.

Luiscomenzaba relatando como colofón al día: "Familia, buenas noches. Acabo de llegar a casa. Bueno, no sé, por decir algo, porque he pillado el diluvio universal. Vengo del centro, que estaba en los premios Vanitatis". Una jornada que terminaba con la petición de comida a través de una app. Consciente del mal tiempo compartía ante sus seguidores su intención de compensar al repartidor. "Me he pedido un 'macas'. Hoy es día de darle al de Glovo propina, ¿eh? Se la voy a dar en cash, además, porque menuda lluvia se ha comido, el pobre. Que nada, chavales, buenas noches. Sed felices, trabajad mucho", contaba Luis.

Portando un billete de 10 euros, "Zama" abría la puerta al repartidor (vestido con un chubasquero calado de agua) y le agradecía su esfuerzo al mensajero diciéndole: "La que te ha caído. Hoy te lo has ganado macho...". Junto al vídeo escribía: "Con la que está cayendo en Madrid, no se merece menos este máquina".

Aunque el vídeo fue borrado a los pocos minutos ya había sido visto por muchos fans de la familia Pombo que no tardaron en criticarle. "Si tan buena gente eres, no haber sido tan gandul y te hubieses hecho una puta tortilla en vez de hacer al chaval llevarte una mierda de hamburguesa. Miserable" o "al señorito no se le ocurrió que no era la noche de hacer a un señor ir a llevarle la hamburguesa....", son algunos de los mensajes de sus detractores.