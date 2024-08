Álvaro Morata rompe su silencio y aclara en qué punto se encuentra su relación con Alice Campello

Hoy se cumple una semana del anuncio de separación de Álvaro Morata y Alice Campello. Después de 7 años de matrimonio y cuatro hijos en común, el futbolista confirmaba su ruptura con la influencer a través de un comunicado en Instagram. Minutos después, la joven italiana emitía otro mensaje, explicando los motivos por los que ha decidido tomar caminos separados.

Desde entonces, la pareja ha estado en el ojo del huracán mediático y han salido numerosas informaciones sobre ambos. En los últimos días, uno de los rumores que ha sonado con más fuerza ha sido el de una posible reconciliación entre ambos y Álvaro Morata, cansado de especulaciones, no ha tenido más remedio que volver a pronunciarse sobre el asunto y aclarar en qué punto se encuentra su relación con Alice Campello.

El futbolista se ha puesto en contacto con Javier de Hoyos y ha desmentido que vaya a producirse una reconciliación entre ambos. Según ha desvelado el periodista, entre la pareja no ha habido un acercamiento pero sí mantienen una buena relación por el bien de sus cuatro hijos en común, su mayor preocupación en estos momentos y su máxima prioridad.

Álvaro Morata y Alice Campello se separan Instagram

Tal y como ha explicado el televisivo, Alice Campello es la mujer de su vida y los dos han hecho todo lo posible para que funcionase su matrimonio. Álvaro Morata se ha entregado al máximo pero las discusiones eran cada vez más frecuentes y no llegaban a un entendimiento, motivo por el que han decidido romper su relación. Ambos han preferido cortar para que sus hijos tengas dos padres que se quieran y no estén discutiendo sin cesar. Los dos se han entregado al máximo pero han llegado a un punto de no retorno.

Su marcha a Milán

Según Javier de Hoyos, Alice Campello no ha sido el motivo por el que se ha ido a Milán, sino los contantes comentarios de odio y las numerosas críticas que recibe como futbolista en nuestro país. Además, el periodista ha recalcado que el joven está devastado por la ruptura y ha vuelto a desmentir los rumores sobre una posible infidelidad hacia a la joven italiana, reiterando que no ha tonteado ni ha estado en contacto con ninguna otra mujer que no sea su exmujer.