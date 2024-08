El ultimátum de Alice Campello a Álvaro Morata: sus padres o ella

La crónica social patria ha sufrido un boom al conocerse la ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello. Aunque había rumores de crisis desde hacía un tiempo, lo cierto es que conformaban una de las parejas más estables del panorama. El futbolista y la influencer italiana han estado ocho años juntos, siete de ellos como marido y mujer, trayendo a la vida a cuatro hijos que son su principal prioridad ahora que sus caminos se han distanciados. Quizá no de forma definitiva, pues cabe la posibilidad de que retomen su vínculo, aunque el hecho de redactar comunicados para anunciar el fin de sus días de amor juntos no hace pensar en una disputa o meras “incomprensiones mal gestionadas”. Tan drástica decisión encierra mucho detrás de la puerta, pues de cara a la galería siempre se ha vendido una relación idílica plagada de románticos gestos en las redes sociales. Parece que no todo era tan perfecto como se mostraba, como así se ha desvelado ahora al hablarse del ultimátum que se puso sobre la mesa.

Alice Campello y Álvaro Morata Instagram

Fue la empresaria italiana quien se habría cansado y desearía comenzar una nueva vida, con sus vástagos como principal preocupación, pero sin renunciar a sí misma y sus principios. De ahí que se hablase de “incomprensiones”, al ponerse de relieve las diferencias irreconciliables que les han llevado a tirarlo todo por la ventana. ¿Esto es sinónimo de infidelidades? Sobre esto ha hablado Gema López en ‘Espejo Público’: “Esta semana saltaban rumores de que podrían haber existido terceras personas, tanto Alice como Morata lo han estado desmintiendo”, comenzaba a explicar la periodista, que fija su atención a lo sucedido tras la victoria del Real Madrid en la Eurocopa 2024: “Hoy vamos a dar la clave. La palabra incomprensiones es determinante para entender la situación. Ellos mismos no tenían pensado separarse y están viendo si hay una posibilidad de retomar o reconducir la relación. Os voy a contar qué ocurrió después de la Eurocopa”, cebaba su exclusiva en el programa de Antena 3.

“Termina la Eurocopa y Morata da unas declaraciones donde dice que no va a hablar mucho más, porque luego Alice me regaña. Estamos deseando irnos de vacaciones, se van de vacaciones, pero hay un momento en que Alice se planta frente a Álvaro y le dice: ‘No puedo más, hemos llegado a un momento en el que vas a tener que decidir entre tu familia o yo’”, asegura que fue el ultimátum que puso sobre la mesa la influencer al futbolista y que habría terminado en la separación que ha derruido los cimientos de sus propias vidas. “Por lo que a mí me cuentan, la vida de Álvaro ha estado sujeta a muchas decisiones que ha tomado su familia y su entorno, me hablan especialmente del padre. Hasta el punto de que Alice entendía que no era un matrimonio que viviera de manera individual, sino de decisiones que tomaba el entorno del futbolista. No se trata de una cuestión de dinero, sino de tener cierta autonomía”, desvela la periodista.

Gema López hablando de Álvaro Morata y Alice Campello Espejo Público

No obstante, según la versión de Gema López, Álvaro Morata no estaba dispuesto a enfrentarse a los suyos por el presunto capricho de su mujer: “Cuando Alice le plantea este órdago, él se enfada y dice que mi familia. Es una decisión que no ha estado meditada del todo, ella no se lo toma bien. Álvaro está en Milán y toda su familia ya se ha trasladado. Lo cual te indica el nivel de intrusismo que existe ahí. Y Alice está refugiada con su familia en Venecia”. Sin embargo, parece que no todo está perdido y Alice Campello deja abierta una posibilidad a la reconciliación, pero siempre que se cumpla sus pretensiones de libertad de maniobra a la hora de decidir sobre su propia vida junto a su marido: “Si ellos logran llegar a un acuerdo donde tener una autonomía, esto se podría salvar. Los dos lo están pasando muy mal”, sentencia Gema López en ‘Espejo Público’, donde se ha puesto de relieve que la influencer no se llevaba aparentemente bien con su suegra, siendo también parte importante en su decisión.