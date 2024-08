Álvaro Morata rompe su silencio: confiesa el motivo real de su ruptura de Alice Campello

La inesperada ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello, a pesar de los rumores, ha sido inesperada para la gran mayoría. En las redes sociales presumían de una idílica relación de ocho años, siete de ellos como marido y mujer, y de sus cuatro hijos. Pero ahora copan titulares a diario por haber decidido separar sus caminos, entre circunstancias diversas. Y es que son muchas las versiones que se han puesto sobre la mesa para explicar el final de sus días de amor, siendo una de ellas la posibilidad de terceras personas. Algo que ambos han desmentido. También que los padres del futbolista estarían muy presentes en la rutina de la pareja, hasta el punto de que la empresaria italiana habría planteado un ultimátum. En medio de tantos dimes y diretes y versiones enfrentadas, el nuevo jugador del Milán ha roto su silencio, para confesar lo mal que lo está pasando, además de la razón de su separación.

Alice Campello y Álvaro Morata Instagram

Cansado de que sean otros los que lleven la voz cantante sobre su ruptura matrimonial, el deportista ha querido zanjar con los rumores. Lo hace rompiendo su silencio con el periodista Javi de Hoyos del programa de TVE, ‘De Corazón’. Lo primero que ha dejado claro es que es definitiva y que no se ha puesto sobre la mesa la opción de una reconciliación, dado el difícil paso que han comenzado a dar anunciando el final de su relación: “Yo lo tengo muy claro que la relación está terminada. Otra cosa es que tenemos muy buena relación por nuestros cuatro hijos”. Es contundente sobre el futuro con Alice: “Me ha negado que haya una reconciliación. Él me dice que ha sido una decisión que han tomado los dos, porque en los últimos tiempos las discusiones eran continuas y que ambos tenían una cosa clara, que preferían cortar la relación y empezar desde ahí”, aclara este punto, antes de reconocer lo mal que lo está pasando y el motivo real por el cual ha entendido que su matrimonio no podría seguir adelante.

“Estoy destrozado”, sentencia Álvaro Morata. La presión mediática ha añadido angustia a su situación personal, motivo por el cual ha entendido necesario hacer las maletas y poner tierra de por medio: “He huido de España porque no puedo más con la presión y las críticas, no solo en la prensa del corazón, también en la deportiva”. Con ello, se ha instalado ya en Italia, donde comenzará una nueva vida defendiendo la camiseta del Milán. Y aquí podría estar la clave de su separación, al reconocer el futbolista que “todo lo contrario a lo que se dice de que ella quería venirse con su familia. Alice se quería quedar en España y no quería irse y otra mudanza”. Lo que sí niega el deportista es que haya sido infiel a su mujer: “Estoy cansado de que se diga que he sido infiel a Alice, porque ni siquiera fui a la fiesta de la Selección porque no surgiesen este tipo de rumores”.

Álvaro Morata y Alice Campello, analizados por Alba Carrillo y Javier de Hoyos TVE

Además, Álvaro Morata, muy poco dado a hablar sobre sus intimidades en público, también ha arrojado más luz sobre su separación. Con ello, detalla que la noticia de la ruptura dio el salto a los medios el pasado lunes, aunque la decisión fue tomada mucho antes, fijando el fin de su amor dos semanas atrás: “Desde entonces no he hablado con nadie por respeto a ella y para que no surjan este tipo de noticias”, asegura el futbolista al periodista de TVE, a quien le ha dejado también constancia de que Alice Campello siempre será parte de su vida, de su historia y, por el momento, también de su piel. Lleva su retrato grabado a tinta en su piel y no está dispuesto a borrárselo: “Me ha dicho que ni de broma se quita el rostro de Alice, me ha recalcado que es la mujer más importante de su vida”, sentencian.