Desgaste, rumores de infidelidad y mentiras: cronología de la ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata ha tardado menos de 24 horas en confirmar su ruptura con Alice Campello. Después de 7 años de matrimonio y cuatro hijos en común, la pareja ha decidido tomar caminos separados y ambos han explicado en sus respectivas cuentas de Instagram los motivos por los que ha roto su relación. Desde que comenzaron a avivarse los rumores sobre una posible crisis matrimonial a última hora de la tarde de ayer, han salido a la luz numerosas informaciones y especulaciones sobre el verdadero detonante de la separación.

Cronología de la ruptura

Todo comenzó cuando Alice Campello borró el apellido de Morata en su perfil de Instagram, haciendo saltar todas las alarmas. La influencer y el futbolista cambiaron sus fotografías de perfil de Instagram en las que aparecían juntos y modificaron sus imágenes destacadas.

Lo cierto es que Álvaro Morata ya apareció sin su anillo de casado durante su presentación en el Milán, detalle que ahora pasó en su momento desapercibido y que ahora ha cobrado sentido. Además, Alice Campello no acompañó al futbolista en ese momento, uno de los días más importantes de su carrera deportiva, algo que fue comentado.

Anoche, Alba Medina, una conocida twittera especializada en prensa del corazón y que se hace llamar StraCotilleo en X, arrojó luz al asunto: "El entorno de Álvaro Morata está deslizando que él no está pasando un buen momento tras las críticas recibidas en la Eurocopa y que eso sumado a otros factores ha creado una crisis en el matrimonio. Hay una parte de ese entorno que me cuenta que Álvaro siente que Alice no le ha apoyado lo suficiente. Álvaro arrastra diversos problemas desde hace años a nivel psicológico y cree que en la intimidad Alice no ha sabido estar al 100% a su lado. Me llama la atención como el entorno de Álvaro se lanza a hablar mientras que las personas cercanas a Alice guardan relativo silencio y destacan que tienen mucho lío por la mudanza". Más tarde, insinuó que el futbolista podría haberle sido infiel a la italiana y escribió: "Álvaro Morata parecía un santo y me están llegando tantas cosas que no sé ni cómo procesarlas. Poble Alice".

Durante horas, los rumores sobre una posible infidelidad del futbolista a la italiana inundaron las diferentes redes sociales, desde X a TikTok, y Alice Campello no tuvo más remedio que dar un paso al frente y se pronunció en comentarios de algunas de sus publicaciones en Instagram, horas antes de que Álvaro Morata confirmase su separación. Intentando aparentar normalidad, la italiana escribía: "No tiene sentido que por quitar unas fotos de Instagram se inventen de todo sobre una persona que me ha dado todo lo que hay en esta vida y más. No existe persona que me haya respetado más que él. Lo sigue haciendo". A pesar de sus palabras y de sus intentos por no avivar los rumores de separación, lo cierto es que los rumores de crisis sí eran verdad y Morata, a primera hora del día de hoy, no ha tenido más remedio que confirmar su ruptura con Alice Campello. Ambos han explicado que el motivo por el que han tomado caminos separados ha sido el desgaste y no la existencia de faltas de respeto y terceras personas.