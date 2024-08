Habla la empleada del hogar de Álvaro Morata y Alice Campello: "Llevan sufriendo una crisis desde hace un año y medio"

El lunes amanecíamos con una de las noticias más inesperadas del verano. Después de horas de rumores y especulaciones, Álvaro Morata daba un paso al frente y confirmaba su separación con Alice Campello. Después de cuatro años de relación, siete de matrimonio y cuatro hijos en común, la pareja ha decidido tomar caminos separados.

La ruptura de la pareja continúa dando de qué hablar y ahora, ha sido el turno de la empleada del hogar de Morata y Campello de arrojar luz al asunto en "TardeAR", con el consentimiento del futbolista previo aviso. Tal y como ha desvelado esta mujer en exclusiva en el programa de Telecinco, "llevan sufriendo una crisis desde hace un año y medio". El desgaste ha sido progresivo y el matrimonio intentó por todos los medios salvar su matrimonio.

Álvaro Morata y Alice Campello en una imagen reciente GTRES

Según ha relatado la empleada, a Alice Campello le ha costado mucho adaptarse a su vida en España y ha sido muy duro para ella estar lejos de su familia, además de la exigencia profesional de Morata, los dos motivos principales que más han influido en el desgaste de la pareja. "El tener que adaptarse a la vida de él le ha costado muchísimo porque echaba de menos a su familia", ha explicado la mujer. Además, ha corroborado la versión de la pareja, asegurando de primera mano que "no ha habido terceras personas" y que ninguno de los dos se ha faltado el respeto durante su relación.

Morata, el encargado de confirmar la noticia

"Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo. Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía. No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas. Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un gran aprendizaje", escribió el futbolista el pasado lunes confirmando los rumores de separación en Instagram.

Comunicado de Alice Campello confirmando su ruptura con Álvaro Morata Instagram

Minutos después, fue el turno de Alice Campello desde su perfil de esta red social. La italiana, al igual que su ya exmarido, explicó los motivos de su ruptura y defendió al futbolista de los rumores de infidelidad, negando que se hayan faltado el respeto. "Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto de parte de ambos. Solo puedo decir que en estos ocho años he tenido a una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y, por eso, no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan "pronto". No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan", expresó la joven, agradeciendo al padre de sus hijos públicamente lo bien que la había tratado desde el primer minuto de la relación y todo lo que había hecho por ella.