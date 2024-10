Álvaro Muñoz Escassi, el último en enterarse de que ha sido imputado por revelación de secretos

Vaya jornada la de Álvaro Muñoz Escassi. Se despierta con las declaraciones de Hiba Abouk anunciando que su romance con él ha llegado a su final, después de unos meses disfrutándolo a la sombra y negando que hubiese algo entre ellos. Pero, a la vez, Valeri Cuéllar, la mujer que dinamitó su relación con María José Suárez, regresa haciendo ruido y colocándole contra las cuerdas, ya no solo en lo mediático, también en lo judicial. Ella mantuvo encuentros sexuales con el jinete mientras él estaba saliendo con la ex Miss España. Al principio lo contextualizó en una relación abierta de la que su chica no era conocedora, de ahí que pusieran fin a tres años de amor con reproches cruzados y mentiras veladas. Pero en medio estaba Valeri, que tiró de la manta al confesarle todo a la modelo y dejar a su amante con la estrategia al aire.

Álvaro Muñoz Escassi Mediaset

Pasaron los meses y parecía que todo había llegado a la calma. Sin embargo, en los tribunales se estaba cociendo algo. Él la demandó acusándola de un supuesto delito de extorsión, mientras que ella hizo lo propio interponiendo otra demanda por presunta revelación de secretos. Una demanda que ha seguido su curso hasta haber sido admitida a trámite, lo que hará que se siente ante un juez para responder ante sus supuestas acciones. Sin embargo, parece que la noticia ha pillado tan de sorpresa al jinete, que mientras todos conocían que se había admitido a trámite las acciones en su contra, él se sienta en el plató de ‘TardeAR’ sin saber que iba a ser uno de los protagonistas de la jornada.

“Parece que te ha denunciado por un presunto delito de revelación de secretos y la demanda ha sido admitida a trámite”, le anuncia Ana Rosa Quintana a su colaborador. “No es cierto. Está todo al revés. El día 23 de octubre voy a rectificar la denuncia que yo puse. Ella no me ha puesto ninguna denuncia. Yo no tengo ninguna denuncia. A mí no me consta, que haya…”, se frena, porque la presentadora da paso a un vídeo en el que se explica todo, pues al parecer “el aludido es el último en enterarse”. Pasan a vídeo, pero antes el jinete pregunta “¿Esta información? No sé quién te la ha dado”. Mira con atención el plasma para informarse de los movimientos judiciales que se están realizando para sentarle frente al juez y que, al parecer, no tenía constancia alguna.

Álvaro Muñoz Escassi Gtres

A la vuelta del vídeo, Álvaro Muñoz Escassi se reafirma: “Yo lo que voy el día 23 a ratificar mi denuncia. Yo no sé si ella ha puesto una denuncia o no sé. No sé si la ha puesto y en qué consistirá, pero el que puso la denuncia fui yo. No sé si a posteriori ella puso algo o no sé”, muestra su incredulidad al desconocer este movimiento de Valeri. Es más, de haber sucedido, mantiene que “a mis abogados tampoco les consta nada”. A sus compañeros les cuesta creer que no haya recibido notificación alguna al respecto, pero desean confiar en su palabra. Así, por ejemplo, Ana Rosa Quintana echa mano del humor para zanjar el tema y liberar al jinete de la presión de tratar un tema que le incomoda, a juzgar por sus movimientos ante la cámara: “También te digo, si está imputado el Fiscal General del Estado y no dimite, tu tampoco tienes que dimitir”, lanza a modo de pullita, logrando el aplauso del público, mientras que Escassi fija su mirada en la mesa y deja que el tema pase de largo.