Hiba Abouk confirma su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi: "Estoy soltera y entera"

Hiba Aboukha decidido poner punto y final a los rumores sobre su relación con el jinete y expareja de María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi. Lo ha hecho durante la gala benéfica, Elle For Hope, que se celebró ayer en el madrileño Palacio de Santoña. En este evento en el que se recaudaban fondos para la lucha contra el cáncer, Hiba expresó su compromiso con la causa: "No, no se puede faltar, la verdad que es muy importante solidarizarse en la investigación contra el cáncer”, comentó. Además, confesó que la enfermedad le afectaba de cerca ya que su mejor amiga lleva seis años luchando contra la enfermedad.

En cuanto a su situación amorosa, Hiba fue tajante: "Tengo muy buena relación con todo el mundo, incluido con todos mis ex. Estoy soltera y entera". Un comentario que pone de manifiesto que la relación con el jinete está terminada.

Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Sobre los comentarios que la señalaban como la tercera en discordia en la ruptura entre la exMiss España y Escassi, la actriz afirmó que "afortunadamente, siempre lo digo, a mí me afecta poco porque me entra por un oído y me sale por otro. Pero detrás mía vienen dos niños, entonces a ellos sí que no quiero que les afecte nada", apuntó, refiriéndose a sus hijos Amín y Naím.

El bienestar de sus hijos y su salud mental es un tema últimamente recurrente en las declaraciones de Abouk.