Ana Obregón le escribe una carta a Aless en el tercer aniversario de su muerte: “Tu hija tiene tu olor”

Este sábado 13 de mayo se cumplen tres años del fallecimiento de Aless Lequio a causa de un sarcoma de Ewing a los 27 años de edad. Una pérdida que supuso un duro golpe para sus padres, Alessandro Lequio y Ana Obregón, siendo esta última la que más llegó a preocupar a su entorno por sus desgarradores mensajes tras la desaparición de su hijo. Hace tan solo un año y medio, aseguraba que “el único dolor que jamás desaparece es el de una madre cuando tiene que decir adiós a su hijo para siempre”. Así, le lanzaba un mensaje: “Hasta que volvamos a encontrarnos, que espero que sea muy pronto, voy a seguir fingiendo que estoy viva”.

Ana Obregón y Aless Lequio Instagram

Sin embargo, el nacimiento de su nieta por gestación subrogada el pasado mes de marzo parece haber cambiado la perspectiva de Ana, que dejó su vestimenta de luto a un lado y volvió a lucir la sonrisa que siempre la ha caracterizado para anunciar que por fin podía hacer posibles los tres deseos que su hijo le había legado en vida. Hoy, en el tercer aniversario de su muerte, la actriz no solo los ha recordado sino que ha querido escribirle una bonita carta a Aless en sus redes sociales acompañándola por imágenes de los dos juntos a lo largo de los años.

Story de Ana Obregón Instagram

“Mi chico de las musarañas: tres años sin ti y las lágrimas no se secaron. Sigo sin aceptar que no estés aquí, que el puto cáncer le robara un futuro brillante a la persona con más coraje, bondad, honestidad, solidaridad y alocada ternura que he conocido en mi vida. Porque nadie amaba la vida tan intensamente como tú”, comienza escribiendo. “Sigo sin aceptar que no pueda abrazar al amor de mi vida. Sigo sin aceptar que me arrancaran de cuajo a la persona que más me quería”, confiesa.

Además, destaca lo que, según ella, le ha mantenido todo este tiempo: “¿Sabes una cosa hijo? Desde que te fuiste he vivido en el infierno, con un único motivo para seguir aquí: realizar todo lo que deseabas y no pudiste. Tu libro es número uno en ventas, tu fundación ya está salvando vidas, y conseguí traer a tu hija al mundo contra todos y a pesar de todos. Pero nada, absolutamente nada, apacigua el inmenso dolor de tu ausencia”.

Ana Obregón con su nieta Instagram

En cuanto al nacimiento de Ana Sandra, la presentadora ha querido dedicarle un pasaje especial: “Tu hija me mira con el mismo amor que tú, tiene tu olor, tu mirada, y la daré el resto de mi vida el amor infinito que tengo dentro explotando de emoción. Bendito seas mi vida. Mi orgullo. Mi norte. Mi gladiador. Mi amor eterno. Estamos los tres juntos para siempre: tu hija, tu madre y tú”, terminaba firmando.