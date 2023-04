Susana Uribarri, impactada por el gran cambio de Ana Obregón

Hace solo unos días, Susana Uribarri y su hija Carlota viajaban hasta Miami para conocer a la nieta de Ana Obregón. Ambas están pasando unos días en la ciudad estadounidense arropando a la presentadora en uno de los momentos más especiales de su vida. Precisamente, este encuentro coincidía ayer con la emisión de ‘Ana’, el programa de Telecinco presentado por Santi Acosta. Justo al comienzo, el formato tuvo la oportunidad de entrevistar a ambas amigas a la salida de un restaurante.

“Susana y Carlotita me han sacado de casa, llevo un mes con mi bebé que no me separo”, empezaba comentando Ana Obregón. Y aunque aseguraba que no quería hacer declaraciones, poco a poco comenzó a dar detalles de su estancia en Miami. “Me gustaría estar tranquila con mi bebé y darle todo el amor que necesita”, explicaba. Además, se animó a expresar lo feliz que se sentía: “Tú ves mi cara, y mira qué de color [en referencia a la ropa], me he quitado el luto. Ahora ya mi corazón tiene colores”.

Ana Obregón con su nieta Instagram

Además, Ana también habló de cómo era su día a día con la pequeña Ana Sandra. “Duerme cada tres horas, el bibe… pero estoy feliz, con el dolor que sigue por la ausencia de mi hijo, pero por otro lado sabiendo que está comprando todo el mundo el libro”, dijo en referencia a ‘El chico de las musarañas’ que se publicó el pasado 19 de abril y cuyos ingresos irán destinados a la Fundación Aless Lequio.

En cuanto a cuestiones más prácticas, Ana destacó que la pequeña, “legalmente”, era su hija, “pero genéticamente es hija de Aless”. “No sé cómo me llamará. Bela, como llamaba mi hijo a su abuela… es muy bonito”, indicó. Además, ante la pregunta de si iba a haber un hermanito para la bebé, Obregón respondió: “Vamos a ver, poco a poco”.

La actriz Ana García Obregón y su hijo Aless Lequio Gtres

Antes de despedirse, Ana Aseguró que la relación con el padre de su hijo, Alessando Lequio, era correcta. “Todo bien”, señaló de manera escueta antes de abandonar el directo. Pocas horas antes, había concedido declaraciones para este mismo programa, donde zanjaba también los rumores de enemistad con Carolina Monje: “Con ella me llevo genial, le he contado lo de la niña, hemos hablado y está todo fenomenal”.

Susana, por su parte, no pudo evitar deshacerse en halagos hacia Ana Sandra: “Tiene una niña que es para comérsela, es una muñeca”. Así mismo, la representante destacó el shock que le había producido ver a su amiga tan cambiada: “Ana está espléndida, llena de alegría y felicidad. Ha sido una impresión verla vestida de colores”, aclaró.