Ana Obregón y su agenda vital: de la tragedia a la felicidad de su vuelta a casa

El 13 de mayo de 2020 el mundo de Ana Obregón se volvió negro. Ella misma relataba su travesía del desierto a Bertín Osborne en una entrevista que hizo llorar al propio entrevistador y a muchos de los espectadores. La muerte de su hijo Aless a los 27 años hacía que los ciudadanos se pusieran en su piel. Ya no era «Antoñita la fantástica», que se reinventaba cada día. Cuando no contaba con todo lujo de detalles que tenía una oferta de una cadena internacional para recorrer Estados Unidos en un tráiler, eran directivos de plataformas los que la querían como figura principal. Era feliz y no hacía daño a nadie con sus historias.

Ana Obregón era un personaje recurrente a la hora de las entrevistas. Y quizá, lo más importante para el periodista: si te citaba a una hora allí estaba cinco minutos antes. No había esperas salvo en las presentaciones multitudinarias en las que se hacía de rogar. Así era su vida hasta que el hijo querido no superó el cáncer. El mundo Obregón de fantasía desapareció y los que la conocíamos sabíamos que algunos de sus mensajes en sus redes sociales no trasmitían nada bueno. Tenía un buen apoyo emocional con sus hermanos y amigos íntimos pero no quería un futuro sin Aless.

La actriz Ana García Obregón y su hijo Aless Lequio Gtres

Hace poco, a través del libro «El chico de las musarañas», describe esa travesía del desierto sin fin, sin ilusiones y perdida en su desolación. Todo esto ha cambiado. La nueva agenda de Ana Obregón pasa por varios tramos que demuestran su estado emocional. Cambió el luto (negro y blanco) por los vestidos de colores y floreados. El motivo de ese cambio tenía nombre de bebé. Ana Sandra o Ana Lequio (o como quiera que la haya inscrito que es lo de menos), por fin cambiaba la existencia de la actriz multitáreas. Su decisión de ser madre (oficialmente lo es) por maternidad subrogada y además abuela resultaba tan increíble que se convirtió en noticia internacional y en tema de debate entre los ciudadanos y lo que era más llamativo entre la clase política.

La exposición de su nieta

A partir del momento en que fue público, la nueva madre decidió mostrar la imagen de la niña y su evolución. Como era de esperar tuvo sus seguidores y sus detractores. Algunos verbalmente demasiado agresivos. Desde Miami donde vive hasta que regrese a España, a Ana Obregón las críticas le llegaban en sordina y le entraban por un oído y le salían por el otro. Así ilustraba con esta frase imágenes de la bebita. Su nacimiento preparado y organizado en su cabeza desde que perdió a su hijo la ha hecho volver a creer en que su existencia merece la pena.

En el proceso previo a la subrogación, la actriz tenía a sus hermanas que la ponían en una pizarra imaginaria los pros y los contras de su planteamiento vital. Pero tenía y tiene la última palabra en el momento que tomó la decisión de ser madre/abuela y más aún si decide repetir la experiencia. Ella misma dejaba esa puerta abierta.

Ana Obregón junto a sus hermanas Celia y Amalia GTRES

La etapa Miami ha terminado y pronto comienza otro capítulo en Madrid donde tiene previsto aterrizar con Ana Sandra antes de que acabe el mes de mayo. La niña es ciudadana estadounidense y española y sin problemas legales para vivir en el país donde nació su querido hijo Aless.

Su agenda laboral marca esta vuelta. Tiene previsto una entrevista en «El Hormiguero» de Pablo Motos y otra en profundidad con Bertín Osborne en su vuelta a «Mi casa es la tuya».La entrevista en la que abrió su corazón conel que fue su novio durante un mes tuvo unos índices muy altos de audiencia. La relación de Bertín y Ana se ha mantenido a lo largo del tiempo. El cantante contaba con humor cómo lo tuvieron que dejar de mutuo acuerdo. «Estábamos juntos y de pronto nos echamos a reír y nos dijimos casi a la vez. Esto no tiene ningún futuro. Mejor ser amigos». Y asi ha sido a lo largo de todos estos años.

El contenido del programa será diferente porque Ana ya se encuentra en proceso de recuperación. Ya no hay lágrimas y sí el recuerdo grabado a fuego de su Aless eterno.

El esperado estreno de «Mask Singer»

Ana Obregón en "Mask Singer" Atresmedia

En medio del revuelo por su nieta, la actriz regresa a la parrilla televisiva en un formato en el que ya habíamos visto antes. El próximo miércoles 10 de mayo se podrá volver a ver a Ana Obregón en el prime time televisivo, concretamente en la tercera temporada de este formato. «Por fin», exclama la propia comunicadora en sus redes sociales. Obregón ya formó parte de la segunda edición de «Mask Singer», pero lo hizo como investigadora invitada. Ahora la productora Fremantle la ha fichado como investigadora fija. «Vais a alucinar», adelanta en su perfil de Instagram .