Ana Obregón rescata una imagen inédita de su hijo Aless Lequio

Casi cuatro años después de su fallecimiento, el 13 de mayo de 2020, el recuerdo de Aless Lequio sigue muy vivo en sus familiares. En especial de su madre, Ana Obregón que sigue estando presente además en algunos de los post de la presentadora en redes sociales. Así lo demuestra su última publicación. "Otro trece sin ti", ha comenzado la actriz su texto en Instagram, reflexionando sobre las dos imágenes que ha adjuntado en la publicación, en las que se puede ver cómo ambos disfrutaban de tiempo juntos en Nueva York, donde Aless siguió parte de su tratamiento del sarcoma de Ewig que se le había diagnosticado en 2018. En concreto, son instantáneas de abril de 2018, apenas un mes después del diagnóstico y un día antes de empezar la quimioterapia. "Si hubiera que poner un nombre a esta foto, la llamaría 'esperanza", ha confesado Ana.

La esperanza fue un sentimiento que acompañó en todo ese tiempo a madre e hijo "como una fiel amiga en ese terrible viaje en el que tú coraje y valor me dieron fuerzas". Ana concluye el post lamentando el fallecimiento de su hijo. "No pudo ser.. y duele tanto que no existen las palabras para describir este dolor y la inmensa impotencia de una madre o un padre cuando no pueden salvar a su hijo". Los mensajes de apoyo a la presentadora no han dejado de sucederse junto a la publicación.

El dolor de Obregón dio paso de nuevo a la esperanza y a la ilusión con el nacimiento, en la primavera de 2023, de Ana Sandra, la hija genética de Aless, gestada mediante subrogación en Miami. La bióloga confesó entonces que había vuelto a la vida gracias a la niña en cuyo cuidado estaba volcada.