Ana Obregón ruega a Alessandro Lequio que acuda a la fiesta del primer cumpleaños de su nieta

El próximo día 20 de marzo cumplirá su primer año de vida Anita Lequio García, nieta de Ana García Obregón y Alessandro Lequio. El televisivo abuelo todavía no conoce a la cría, y a la Obregón le gustaría que ese emotivo encuentro se produjera en su casa de La Moraleja durante la pequeña reunión que está preparando para el 20.

Será una reducida fiesta de cumpleaños, con la asistencia de los hermanos y algunos de los sobrinos de la feliz abuela, y de íntimos como Raúl Castillo y Susana Uribarri, amigo del alma y representante y confidente, respectivamente, de la anfitriona.

No faltará Celia Vega-Penichet, sobrina de Ana y madrina de la cumpleañera, y que fue la prima favorita del fallecido Aless Lequio.

Se echará de menos al peruano Giaccomo Ugarelli, padrino de Anita, quien reside y trabaja fuera de España y no puede viajar ese día a nuestro país por motivos profesionales. Fue uno de los mejores amigos de Aless desde la etapa en la que ambos estudiaban en un colegio situado en La Moraleja.

Ana Obregón Gtres

Los rumores apuntan a que el mediático abuelo de la niña no está por la labor de acudir a ese festejo familiar, no ha querido conocer a su nieta y, de momento, no se le pasa por la cabeza hacerlo.

Por el contrario, la abuela Ana ha dedicado por completo su tiempo al bebé durante su primer año de vida, rechazando jugosos contratos televisivos y teatrales, para no separarse de la niña. Tan solo la dejaba en casa, al cuidado de una persona de su confianza, cuando tenía que atender algún asunto relacionado con la Fundación Aless Lequio contra el cáncer, un proyecto de vida tan emotivo como singular.

Una fuente cercana a la presentadora y actriz nos asegura que "Ana sueña con que tenga lugar el día en que Alessandro acepte conocer a su nieta. Aunque respeta su decisión de mantenerse ausente, en el fondo no entiende su actitud de rechazo a su nieta".