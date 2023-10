Ana Obregón se sincera sobre la adopción: "No es de sangre"

La protagonista de "Ana y los 7" ha visitado el programa[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/gente/famosos/tensa-entrevista-ana-obregon-tv3-espana-dentro-poco-estar-prohibido-todo_20231030653fd118f6ca7200013b608d.html||| "Col·lapse" de TV3 ]]en el que se ha abordado el tema de la gestación subrogada. .El presentador, Ricard Ustrell centró la charla en la cuestión sobre si tener hijos es un derecho fundamental o no, a lo que la actriz respondía de forma clara: "Tener un hijo es lo más maravilloso del mundo. No hay nada más bonito", aseguraba. Una afirmación con la que el de Sabadell estaba de acuerdo, aunque considera que "no es un derecho": "¿Cómo que no es un derecho? No te entiendo, que no sea un derecho", se preguntaba Ana Obregón.

"No tienes un derecho a, por haber nacido, tener hijos (…) Tienes un derecho a la vivienda, a tener una casa. Tú puedes tener los hijos que te dé la gana, si tus condiciones físicas lo permiten, en España", añadía Ustrell, firme en sus convicciones a la hora de creer que quizá la decisión de Ana no ha sido la más acertada.

Obregón intentaba entonces quitar hierro al asunto: "Yo no te hablo de España, a mí me da igual (…) Que no sea la legal en España la subrogación, a mí me da igual. En España dentro de poco va a estar prohibido todo. Y todo lo aceptamos. Nos prohíben todo", ha continuado. Además, también ha rechazado la idea de la adopción porque "no es tu sangre" mientras alegaba que el nacimiento de Ana Sandra "no es un capricho" ni que algo porque le "dé la gana": "Es lo más maravilloso. Ahora mismo he conseguido un milagro absoluto, cumplir la última voluntad de mi hijo", ha asegurado.

Si algo tiene claro la bióloga, es que llevar a cabo la gestación subrogada para dar vida a la hija de su hijo Aless tras su muerte es algo que ha "hecho por su hijo, absolutamente". n