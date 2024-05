Enrique Ponce y Ana Soria preparan ya su boda civil en Almería para el 2025

Enrique Ponce y Ana Soria dan un paso más en su relación y muy pronto se darán el "sí, quiero". Después de los últimos rumores de crisis, la pareja se ha mostrado más preparada que nunca para contraer matrimonio en una ceremonia civil que promete ser una de las más esperadas del 2025.

Este martes la noticia llegaba de manos de Miguel Ángel Nicolas que daba un adelanto de la exclusiva que saldrá mañana en la revista "Diez Minutos". Una buena nueva que llega coincidiendo con el regreso de Ponce a los ruedos, a pesar de que el torero anunció su retirada en 2021 "por tiempo indefinido". La pasada semana se pudo ver la complicidad que la pareja derrochaba en redes: "Se me acelera el pulso cuando pienso en lo poquito que queda…, para verte brillar de nuevo", decía Ana días antes de su regreso a las plazas de toros en Nimes, Francia. Un mensaje que ahora toma más fuerza al darse a conocer que ya están con los preparativos de boda. Tal y como adelantaba la citada revista, se prevé que el evento tenga lugar entre mayo y junio y contará con un sinfín de rostros conocidos del mundo del toreo y la alta sociedad española.

No han sido muchos los detalles que se han desvelado de la que será la boda más esperada del próximo año, y con la que se tira por tierra los últimos rumores que surgieron sobre la pareja y que apuntaban a una profunda crisis. Esta será la segunda boda de Enrique Ponce, 52 años, y la primera de Ana Soria, 25 años, que tras cuatro años juntos confirmarán su relación ante amigos y familiares. No sería la primera vez que este romance acapara los principales titulares de la prensa del corazón. Cuando dieron a conocer que eran pareja no fueron pocos los que criticaron al torero por sacarle 30 años a la joven estudiante de derecho, lo que los llevó a poner distancia con la esfera mediática. Muy recelosos de su intimidad no han sido pocos los rumores de crisis en su relación, el último cuando Ana Soria eliminó de su cuenta de "Instagram" todas las publicaciones que tenía con el diestro.

Las campanas de boda han empezado a sonar en uno de los mejores momentos para Paloma Cuevas, la que fue mujer de Enrique Ponce durante 25 años hasta su polémico divorcio en julio de 2020. La ex del torero, y madre de sus hijas, vive uno de sus mejores momentos sentimentales con Luis Miguel. Prueba de ello ha sido la última aparición de la pareja en la fiesta de cumpleaños del cantante, donde la diseñadora se mostraba radiante y muy sonriente. Sin embargo, puede que la sonrisa se le termine yendo a raíz de los recientes acontecimientos. Según fuentes cercanas a este medio, Paloma Cuevas no habría recibido la noticia de su exmarido, sino que habría sido una amiga suya la que le habría hecho llegar la información. Paloma y Enrique están divorciados, pero no tienen la nulidad matrimonial eclesiástica, por lo que la pareja tendrá que formalizar su relación en una boda civil.

Al parecer esta decisión no habría sido bien vista por los padres de Ana Soria, que presionan al diestro para que cambie esta situación. Por el momento, no se ha pronunciado Paloma Cuevas sobre esta buena nueva para la pareja, pero si estuviera dispuesta a conceder la nulidad tendrían que ir ambos al Tribunal de la Rota para solicitarla.