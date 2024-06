Anabel Pantoja, indignada, cuenta qué ha hecho con el dinero de la exclusiva de su embarazo: "Por supuesto que he cobrado"

Anabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. La influencer espera su primer hijo junto a David Rodríguez, un fisioterapeuta de Córdoba con el que sale desde hace más de un año. Lo anunció a bombo -nunca mejor dicho- y platillo en la portada de una revista, y aunque ella es dueña de su vida y la única con potestad para tomar este tipo de decisiones, no se ha librado de ser blanco de los críticos que la acusan de comercializar con la vida de su bebé incluso antes de que nazca.

"Seguramente veremos una segunda parte (de la portada) y de hecho se hará un negocio", comentó en "Espejo Público" el fotógrafo Pablo González. Unas palabras que han sacado de quicio a Pantoja y han provocado su directa reacción. "Algunas personas que no me conocen soltaron frases tan bonitas en un programa de televisión como '¿creeis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre?', '¿durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo?' o '¿va a rentabilizar y explotar el embarazo y a su hijo?'", comienza quejándose la sobrina de Isabel Pantoja, muy dolida por lo que considera ataques injustificados.

"No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina (...) He trabajado en la tele y sé cómo va, pero sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me parece asqueroso", sentencia la influencer, que acto seguido defiende su derecho a rentabilizar los aspectos de su vida privada que quiera.

Anabel Pantoja, embarazada de cuatro meses Instagram

"¿Vendo o exploto a mi bebé? ¿Es algo tan grave decir que estoy embarazada en un medio? ¿Sabéis qué voy a hacer cuando nazca? ¿Le tengo en una fábrica con 8 años trabajando 18 horas? Es que las palabras son bastante fuertes. Quise dar así la noticia, y por supuesto cobrando, porque ese dinero va destinado a mi familia, a mi hogar, o sea, a vivir (...) A ver si podemos tener un poquito el alma y la boquita limpia para decir cualquier estupidez y no hacer daño a una persona que lo único que hizo fue quedarse embarazada con su pareja y contarlo", expone Pantoja.

Del mismo modo, pone el foco en las inseguridades que puede generar en ella el hecho de que personas ajenas a su vida la cuestionen como madre incluso antes de que nazca su bebé. "Nadie está preparada para ser madre, hasta que nace y sale todo bien (...) Esto no lo he experimentado en mi vida, pero tengo 38 años y una vida bastante estable y tranquila. Creo que no tengo 18 años ni acabo de salir de un after ni estoy perdida en la vida", concluye una enfadada Anabel Pantoja.