La "extraña" sonrisa con la que Isabel Pantoja reacciona al embarazo de Anabel Pantoja

Las revistas han llegado esta semana con uno de los bombazos del año, nunca mejor dicho. Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses, tal y como publicó la revista "Lecturas", que adelantó un día su salida a los kioscos ante el calibre de la información. El bebé que espera es fruto de su relación con David Rodríguez, un fisioterapeuta de Córdoba con el que sale desde hace más de un año.

"Sin creerme este sueño, y todo gracias a ti, papi, David. Ahora no me salen las palabras concretas y correctas, se me saltan las lágrimas de leer SMS’s desde las 7 de la mañana, con tanta felicidad y alegría por nosotros. Solo puedo decir que es la etapa que quería y merecía. Y de la mano de mi mitad, que sabíamos que seríamos 3", comentó Anabel Pantoja en sus primeras palabras tras anunciarse su estado de buena esperanza.

Las reacciones no se hicieron esperar y fueron muchos los rostros conocidos que la felicitaron públicamente, como su íntima amiga Belén Esteban o su primo Kiko Rivera. Destacaba el silencio de su tía, Isabel Pantoja, aunque lo cierto es que la tonadillera vive desde hace años en un extraño hermetismo que solo rompe para atender sus compromisos profesionales.

Sin embargo, la tonadillera por fin ha dado un paso al frente y ha compartido en su cuenta de la red social Instagram una fotografía publicada por su sobrina en la que las dos posan felices. A Isabel Pantoja no le han hecho falta las palabras para felicitar a Anabel por la buena nueva, y tan solo ha escrito los emoticonos de un corazón y un pollito saliendo de su cascarón.

Isabel Pantoja reacciona al embarazo de su sobrina Anabel Redes sociales

Pese a la alegría que transmite la fotografía, hay quien ve en el gesto de Isabel Pantoja un pequeño detalle que podría denotar que no está tan feliz como parece. "¿No veis su sonrisa un poco extraña? Está sonriendo solo con la boca, pero no con los ojos. Es una sonrisa para la fotografía", ha comentado la periodista Alexia Rivas en "Vamos a ver".

Lo cierto es que pese al embarazo de su sobrina, la Pantoja no está para muchas celebraciones, puesto que podría acabar de perder a una de sus mejores amigas. Antonio Rossi ha desvelado en el mismo programa que Mariló de la Rubia se ha cansado de los desplantes y desaires de Agustín Pantoja y ha decidido poner tierra de por medio entre él y su hermana, una decisión que habría herido profundamente a la tonadillera.