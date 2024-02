De Anabel Pantoja a Irene Rosales: el clan Pantoja se vuelca con Kiko Rivera en el día de su 40 cumpleaños

Kiko Rivera está de celebración. El hijo de Isabel Pantoja cumple 40 hoy años y su familia (con la que mantiene relación) no ha dudado en felicitar públicamente al DJ en esta fecha tan señalada para él. Anabel Pantoja ha sido la primera en dedicarle un emotivo mensaje en su perfil de Instagram. La influencer ha compartido un vídeo de ellos de pequeños junto al siguiente mensaje: "Feliz día y vueltaza al sol".

La felicitiación de Anabel Pantoja a su primo Kiko por su 40 cumpleaños Instagram

Su mujer, Irene Rosales, tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de felicitar públicamente al padre de sus hijas. "Feliz cumpleaños a mi compañerito de vida, a la persona que más quiero. Gracias por protegernos tanto papi. 40 años son pocos para todo lo que nos queda por vivir. Sigamos dándole lecciones a la vida de que somos el equipo más fuerte del mundo. Te amo", ha escrito la mujer de Kiko junto a una romántica fotografía de ambos.

Irene Rosales felicita a Kiko Rivera por su 40 cumpleaños Instagram

De quién seguro no recibirá una felicitación es de su madre y su hermana. La relación está prácticamente rota entre los tres y no parece que vaya a producirse un acercamiento entre ambos. Aún así, según desveló en la tarde de ayer Paloma García Pelayo, Isabel Pantoja habría rebajado el dinero de la venta de Cantora y estaría dispuesta a darle a su hijo su parte correspondiente de la tasación, produciéndose un acercamiento entre ambos.

Aunque se desconoce cómo celebrará Kiko Rivera su 40 cumpleaños, lo cierto es que el hijo de la tonadillera está atravesando por un delicado momento de salud y ha tenido que cancelar sus últimos conciertos por esta dolencia. Hace tan solo unos días, el DJ desveló que ha sido diagnosticado de necrosis avascular en la rodilla, enfermedad que se produce cuando el flujo sanguíneo se detiene y no llega a una parte del hueso. Aunque no va a tener que pasar por quirófano, Kiko Rivera va a tener que estar una temporada en reposo y tomando analgésicos por el dolor. Por este motivo, no se espera que festeje su aniversario por todo lo alto.