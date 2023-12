La inesperada reacción de Kiko Rivera a los ataques de Fran Rivera a Isabel Pantoja

Fran Rivera no siempre quiere hablar sobre temas escabrosos ante los medios de comunicación, pero cuando decide hacerlo provoca un auténtico huracán en torno a sus declaraciones. Aunque suele refugiarse tras su derecho a la intimidad, a veces la vende, como así hizo el pasado fin de semana en ‘De viernes’, programa en el que se sintió cómodo para lanzar nuevos ataques contra Isabel Pantoja. Y es que el torero no perdona a la tonadillera que le haya privado de gozar de los objetos que su padre, Paquirri, le dejó en herencia. Cosas materiales que desea poseer no tanto por su valor económico, sino especialmente por lo que supone para él y Cayetano Rivera en el terreno emocional.

Fran Rivera De viernes

Pero sus palabras fueron duras, habló de karma y de cómo se reencontrará en la otra vida con su padre para rendir cuentas, antes de poner rumbo al infierno, donde cree que debería estar. Considera que la cantante “no es buena gente” y que su hijo, Kiko Rivera, ha dejado de formar parte de su vida porque ha hecho “borrón y cuenta nueva” tras muchos intentos infructuosos de mantener relación como hermanos. Ya no le quedan ganas de esforzarse. Sobre todo esto ha sido preguntado el Dj en su última aparición pública, cuya reacción ha dejado a muchos boquiabiertos. Y es que parece que se ha hecho una coraza y ya nada le importa, ni tan siquiera lo que se diga sobre su madre o que su hermano asegure que haya tirado la toalla con él.

Por su parte, Kiko Rivera, que acudía este jueves al estreno de la serie ‘Rewind Hispano 2023’, ha querido dejar claro que este 2023 ha sido “muy bonito” para él y “laboralmente perfecto”. Quizá no valore en su afirmación que ha roto lazos con su madre y su hermana, que su vínculo con otros miembros del clan está resentido y que sus otros hermanos le han dado la espalda. Sin embargo, ante los micrófonos de ‘Europa Press’, él sentencia lo bien que le ha ido estos últimos doce meses, al menos sí en el trabajo. Pero al ser preguntado por lo revelado por Fran Rivera, no le queda otra que reconocer que “han pasado cosas que no son tan bonitas”. Así, sin más, elude responder y hacer la bola más grande, sofocando un fuego que parece no alarmarle.

Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales larazon

Quizá sea el espíritu navideño, que se ha adueñado de él. Kiko Rivera tiene muy claro con quién desea pasar estas fechas señaladas. Será “en familia”, con Irene Rosales y sus hijos, sacando de esta exclusiva consideración a quienes no han estado a su lado esta última etapa. En realidad, a él no le hace especial ilusión las celebraciones de Navidad, pero con niños pequeños en casa “hay que vivirlo de otra manera” y es que la magia que ellos experimentan le alegra estos agridulces días donde pesan las ausencias. Por ello, para el 2024 no quiere grandes deseos, sino que tan solo se cumpla el que, para él, es el más importante: “Salud. Este año de verdad. La gente lo pide por quedar bien, pero yo lo voy a pedir de verdad. Primero salud y luego que venga lo que venga”, sentencia.