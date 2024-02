Isabel Pantoja rebaja el precio de Cantora a la mitad al verse acosada por las deudas

En medio de la polémica suscitada por el contrato de Isabel Pantoja que ha dividido el Cabildo de Gran Canaria, la tonadillera ha devuelto la atención a Cantora. La cantante mostró su deseo de zanjar de una vez por todas con los problemas que arrastraba por aferrarse a la finca que heredó de Paquirri en Cádiz, concretamente en Medina Sidonia. Eso sí, se lo puso muy complicado a los posibles interesados en adquirir esta propiedad que comprende una construcción de 2.000 metros cuadrados y una extensión de terreno de 500 hectáreas. Valorado en 4,7 millones de euros, ella quiso colgarle el cartel de ‘se vende’ pidiendo 15 millones de euros.

Estimaba esa diferencia el incalculable valor sentimental que posee para ella, donde ha encerrado los recuerdos de su pasado y, de paso, ella misma en momentos difíciles. Sin embargo, los futuribles compradores no guardan este mismo sentimiento, y ante la dificultad de encontrarle un nuevo dueño, ha decidido bajarle el precio a la propiedad a la mitad. Isabel Pantoja ha comprendido que debe soltar, al menos si no desea hundirse con Cantora. Así lo han detallado en exclusiva desde el programa de Antena 3, ‘Y ahora Sonsoles’, donde se ha hecho hincapié en que el montante solicitado inicialmente estaba muy por encima de su valor real de mercado y que no le ha quedado más remedio que ceder ante esta cuestión económica.

Se considera que con la venta de Cantora se acaban todos los problemas monetarios de Isabel Pantoja, así como para su hijo, Kiko Rivera, propietario también de la finca, aunque en distinto porcentaje. Ha sido Paloma García Pelayo la que ha llevado esta exclusiva al plató de Sonsoles Ónega, subrayando la intención de la tonadillera de cerrar una etapa y comenzar una nueva en Madrid, ciudad a la que ya estaría preparando su mudanza: “Será en pocos meses”. Pero su intención no es ocupar cualquier hogar, sino hacerse el suyo propio, de ahí que se haya decantado por adquirir un terreno para levantar el que será su próximo refugio en la capital. “Ella va a comprar un solar para construirse su propia casa. Para hacer todo esto tiene que vender Cantora. Se han hablado de muchas cantidades, pero parece que no ha tenido éxito. Así que la decisión ha sido ajustar el precio, porque hay que vender y quiere vender Cantora”, afirman desde ‘Y ahora Sonsoles’.

Eso sí, para eso deberá primero vender Cantora, saldar sus deudas, darle lo correspondiente a su hijo y, después, comenzar a sentar los cimientos de su nuevo hogar. “Isabel Pantoja tiene una situación económica con la que ha hecho un plan para poder enfrentarse a la deuda millonaria que tiene con Hacienda”, asegura la periodista, que mantiene que su intención clara es saldar sus deudas, así como que Kiko Rivera reciba su parte de la venta y así buscar un posible acercamiento al desaparecer uno de los principales motivos de su distanciamiento con su hijo.