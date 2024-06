Anabel Pantoja, "más barata" que Alejandra Rubio: el precio de su exclusiva

La portada de Alejandra Rubio anunciando su estado de buena esperanza llega solo dos semanas después de que Anabel Pantoja hiciera la propio en la revista «Lecturas». Las dos se encuentran de algo más de cuatro meses y sus embarazos serán seguidos con lupa por los profesionales de la crónica social, aunque a una le ha salido más a cuenta que a otra. Cierto es que las cifras que maneja la revista «¡Hola!» no tienen igual en su competencia, pero la diferencia entre lo que habría cobrado Rubio y Pantoja por sus exclusivas podría superar los 70.000 euros. «Dudo que Anabel haya cobrado más de 30.0000 euros, si llega», comenta una fuente experta en la industria del couché consultada por LA RAZÓN. Las comparaciones son odiosas, y aunque el embarazo de «la sobrinísima»fue catalogado por muchos como «el bombazo» –nunca mejor dicho– del año, el de Rubio lo ha eclipsado por completo. Eso sí, Pantoja juega con ventaja en el negocio de las redes sociales, donde cuenta con casi dos millones de seguidores frente a los 300.000 de Alejandra. En cualquier caso, parece claro que sus bebés vienen con un pan bajo el brazo.

En cuanto a Alejandra, la misma fuente asegura a este diario que es muy probable que el precio que la revista ha pagado por la exclusiva “no ha bajado de 80.000 euros”. Incluso hay quien asegura que el montante podría oscilar entre los 90.000 y los 100.000 euros, una cifra con la que se habría cerrado una especie de trilogía: “Así funciona la revista “¡Hola!”, es lo que suele hacer: primero el embarazo, luego el nacimiento y por último el primer posado de la familia. Está todo cerrado”.

En cuanto se publicó la portada de Anabel Pantoja, muchos la criticaron por "comercializar" con su bebé no nato, unas críticas que molestaron profundamente a la influencer y ante las que no se quedó callada. "¿Vendo o exploto a mi bebé? ¿Es algo tan grave decir que estoy embarazada en un medio? ¿Sabéis qué voy a hacer cuando nazca? ¿Le tengo en una fábrica con 8 años trabajando 18 horas? Es que las palabras son bastante fuertes. Quise dar así la noticia, y por supuesto cobrando, porque ese dinero va destinado a mi familia, a mi hogar, o sea, a vivir (...) A ver si podemos tener un poquito el alma y la boquita limpia para decir cualquier estupidez y no hacer daño a una persona que lo único que hizo fue quedarse embarazada con su pareja y contarlo", sentenció.