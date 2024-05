Isabel Pantoja, ¿a ‘Supervivientes All Stars’? Anabel da las claves de la oferta de Telecinco

Anabel Pantoja está pletórica de felicidad, ahora que parece que todo comienza a funcionar como ella deseaba. También hay nubarrones en el cielo, como aquel que provocó tormentas semanas atrás cuando surgieron rumores de supuestas infidelidades por parte de su novio, lo que dio pie a especulaciones de ruptura. Pero ella ha puesto al mal tiempo buena cara, como así se ha mostrado en redes sociales durante el fiestón que ha organizado Desalia en el que ha coincidido con su primo, Kiko Rivera, además de con Irene Rosales. Pero no todo iba a ser fiesta y diversión, pues también en el horizonte se ve un posible nuevo trabajo en televisión. Mucho se está hablando del reencuentro definitivo de ‘Supervivientes All Stars’, donde las grandes estrellas del reality, a lo largo de todas sus ediciones, se batirán en duelo en la que será la edición más mediática de la historia. ¿Estará ella? ¿Estará su tía, Isabel Pantoja? Las ofertas están puestas sobre la mesa y ha hablado sin tapujos sobre esta posibilidad.

Anabel Pantoja con look de Primark. Gtres

Su presencia en la fiesta en Gran Canaria le situó en el mapa, con lo que facilitó que los reporteros se acercasen a ella para conocer las buenas nuevas de su vida. Así, quiso dejar claro que su comida con Kiko Rivera tras meses sin dejar constancia de sus citas no se debe a nada en especial, pues hay normalidad en su relación: “No me he reencontrado con nadie. Kiko es mi primo. Ayer pinchó Kiko y acabó en la piscina. Fue un momento bonito y a la vez guay. Le hablé de esto y el equipo ha querido contar con él, además ha venido con Irene”. Una vez comprobado que Anabel Pantoja no se mostraba recelosa al hablar sobre su familia, algo que últimamente no desea hacer para alejarse de las polémicas reinantes, han llegado las preguntas más jugosas.

¿Piensa volver Isabel Pantoja a ‘Supervivientes’? Esta pregunta es la que todos se hacen desde que Mediaset anunciase su próxima aventura en Honduras, donde Sofía Suescun ya tiene un hueco reservado. Anabel Pantoja no se anda por las ramas: “Mi tía no volvería a ‘Supervivientes’. Ya estuvo, ella ya a los escenarios”, ha sentenciado, despejando todas las dudas que pudiesen surgir y dejando claro que las especulaciones sobre su fichaje van muy mal encaminadas. Y es que la tonadillera parece estar centrar al máximo en su gira por el 50 aniversario de su carrera musical, aunque se le estén complicando sus conciertos, siendo cancelados por motivos de salud, conflictos internos o problemas de agenda.

Isabel Pantoja y su sobrina Anabel Instagram

Ahora bien, algún miembro del clan Pantoja tendrá que estar en ‘Supervivientes All Stars’, pues casi todos han probado suerte en el reality más extremo de la televisión patria. ¿Será la propia Anabel Pantoja? Pues ha querido dejar claro desde ya que no. Eso sí, no porque no haya recibido la propuesta de la cadena, sino porque hay un motivo que le ha impedido decir que sí a tan importante oferta: “Me hubiera encantado estar. Me llamaron y me hubiera encantado ir, pero por agenda e historias no he podido ir, pero no me lo pierdo, porque puede ser como una olla exprés. Van a meter a lo mejor y nos vamos a enganchar. Me entretiene mucho ‘Supervivientes’”. De hecho, de haber dicho que sí, sería su tercera incursión en el programa, pues ya ha ido dos veces. La primera abandonó, la segunda casi llega a la final: “Fue una experiencia que me cambió la vida y que se la recomiendo a todo el que pueda ir. Es muy dura, pero al final te acostumbras a no comer, a no ducharte, a no dormir… Pero te vuelves recargada de todo”, sentencia.