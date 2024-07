Álvaro Muñoz Escassi confiesa su relación abierta con María José Suárez y se victimiza: "He sido extorsionado"

“Álvaro Muñoz Escassi, en su semana más complicada, acude a ‘De Viernes’ para confesar toda la verdad. Le vamos a preguntar sobre los motivos reales de su ruptura con María José Suárez, su extorsión y cómo fue y también sobre la realidad sobre su relación con Hiba Abouk”. Con estas palabras presenta Bea Archidona al jinete, tras ver en la pantalla del plató las duras declaraciones de la ex Miss España tras conocerse las circunstancias que han rodeado al final de su romance de más de tres años. Santi Acosta le pregunta al invitado estrella de la noche, que permanece de pie, solo en el plató, sobre si esta será su entrevista más complicada. Él asegura que no, pues “tenía muchas ganas de hacerla y tengo muchas ganas de contar la verdad de todo. Para mí no es complicada, la verdad”. Eso sí, el presentador se lo deja claro: “Para ti no será complicada, pero seguro que va a ser una noche muy intensa”.

Lo primero que se pone sobre la mesa es desde cuándo no habla con su ya expareja, a lo que él responde que desde el día 22 de junio no han tenido contacto alguno, cuando todo estalló, sin saberse el alcance real de la bomba. Después el programa dio paso a la dura entrevista de Fayna Bethencourt tras la detención de su ex, Carlos Navarro ‘El Yoyas’, tras 19 meses fugitivo para no cumplir su condena por malos tratos, entre los siete delitos que pesan sobre él. Un inciso que ayudó al jinete a reordenar sus pensamientos antes de regresar al plató y enfrentarse a las preguntas de los colaboradores del programa y tratar de explicar por qué ha vuelto a caer en la tentación de la infidelidad, aunque él no considera que esto haya supuesto una traición, pese al dolor que ha causado en la que fuese su compañera de vida.

Al sentarse al plató, explica cómo afronta la dura semana que le ha tocado vivir, poniendo el foco exclusivamente en sus sentimientos, olvidándose de los ajenos: “La verdad es que esto es muy difícil de llevar. Había mucho ruido, muy poca información. Es difícil de vivir, la verdad. Muchos días sin dormir”. Por eso quiere explicar él qué ha sucedido, “porque no tengo nada que ocultar, ni nada de lo que avergonzarme. Me gustaría contar la verdad básicamente para que deje de haber rumores que no son ciertos y aclarar el tema”. Sobre si se han contado muchas mentiras, se queda trabado y detalla que, “por mi salud, no he estado muy pendiente de lo que se ha dicho, pero sí que es verdad que no se ha contado cómo es y si fuese a contar algo que no fuese verdad, no me habría sentado. Todo lo que voy a contar es la verdad. Mi verdad”. Así entra en materia.

Álvaro Muñoz Escassi reconoce que nunca quiso reconocer que había roto con María José Suárez, pese a que él sí se consideró soltero a partir del 5 de junio. Estaban mal, aunque “había mucho amor, mucho cariño, mucho sentimiento”. Que cuando se veían era “todo bonito”, pero cuando se separaban “discutíamos mucho”. Así han estado durante mucho tiempo, lo que hizo mella en su romance y que terminó en ruptura. Pero, ¿cuándo apareció Valerie en su vida? Fue 34 días después de su ruptura, al menos según los cálculos de los colaboradores

“No comprendo que lo que esté en boca de todo el mundo es que Álvaro Muñoz Escassi ha tenido una relación sexual consentida con una mujer trans. Creo que el problema y el delito de todo esto es que le han extorsionado y chantajeado. Que yo haya tenido una relación sexual con una mujer no creo que esté cometiendo ningún delito...”. Aquí le corta Terelu Campos, queriendo saber si tenían una relación abierta, a lo que él confirma que sí era así, que tenían permitido estar con otras personas: “Disfrutábamos del sexo de la manera que nos parecía correcta”, lo que incluye a otros, mediante un acuerdo pactado entre ellos. Por eso no entiende que se le acuse de infiel. “Yo, obviamente, tengo 50 años, voy a cumplir 51, he cometido muchos errores y he sido un niñato muchas veces. He sido infiel en ocasiones, lo he reconocido y me habéis pillado. Lo he hecho y me habéis creado la etiqueta. Yo he cometido errores, pero no por eso estoy cometiéndolo toda la vida. Creo que he evolucionado mucho y estoy viviendo un momento de mi vida súper bonito y María José me ha ayudado a vivir ese momento. Estoy viviendo un momento feliz”.