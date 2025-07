Gabriela Guillén implacable a la hora de valorar las deudas de Bertín Osborne

Bertín Osborne está en un momento de cambio, después de arrastrar muchas polémicas que han desgastado su imagen pública y también su vertiente más personal. El cambio más evidente ahora es su decisión de jubilarse y bajarse al fin de los escenarios, tras cumplir los 70 años. Lo hará con una última gira para despedirse de su público, el cual el verano pasado le dio la espalda por su conflicto mediático con Gabriela Guillén, madre de su último hijo, a quien habría visto tan solo una tarde.

Pero lo que más ruido está haciendo ahora es el hecho de que haya entrado de golpe a la temida lista negra de Hacienda. Desde el pasado 12 de junio es conde de Donadío de Casasola, tras heredar el título de su padre, la vertiente económica es la que más está resintiéndose de los escándalos. Desde que es noble se le acumulan los problemas, sumándose ahora la deuda que el ente público le reclama de 865.601,41 euros. Además, tiene una hipoteca por pagar de 6,5 millones y que no vence hasta el 2054, más la responsabilidad de pagar la pensión con carácter retroactivo al hijo que tuvo con la paraguaya. Ella toma el turno de palabra.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Gabriela Guillén opina de los números rojos de Bertín Osborne

Gabriela Guillén continúa con su día a día ajena a lo que le sucede a Bertín Osborne, de la misma forma que él hace lo propio sin reparar demasiado en su ex o su hijo en común. Al menos así quiere dejar constancia cuando se le acerca un micrófono a preguntarle por las maltrechas cuentas corrientes de su ex. Sin querer hacer leña del árbol caído o regocijarse en el mal ajeno, tampoco evidencia un pesar mayor por el hecho de que al cantante no le salgan los números, después de que haya batallado por no reconocer a su hijo o vivir sin rendir cuentas a su descendencia.

Al preguntarle sobre la lista de morosos de Hacienda, lo primero que quiere saber Gabriela Guillén si ella aparece. Se ha librado y ella sonríe aliviada. Sí que está Bertín Osborne y la sonrisa no se le desdibuja. Finalmente entra en materia: “Cada uno sabe sus deudas y sus cosas”, desliza, a la vez que confiesa no estar sorprendida con la inclusión de su ex en el temido listado, aunque subraya que “no hablo de esas cosas con él”. Y eso que tienen cuestiones económicas que tratar en común, al menos sí en lo referente a su hijo y ella misma reconoce que “no estoy tirando cohetes, pero estoy trabajando gracias a Dios. Estoy tranquila con lo mío, que ya bastante tengo".

Gabriela Guillén, sobre la deuda de Bertín Osborne con Hacienda: "No sé por qué le sorprende a la gente" Europa Press

“Yo me preocupo por mis finanzas, no me preocupo por los demás. Cada uno tiene sus responsabilidades, tenga o no tenga las deudas, las tiene que cumplir, independientemente de lo que él tenga. Yo también tengo problemas”. No le importan las dificultades que atraviesa Bertín Osborne, como a él tampoco le preocupó demasiado cómo la dejó a ella embarazada y sin deseo de reconocer a su hijo. Después dio el paso de darle su apellido, aunque la paraguaya ha tenido que luchar para que también le ayude económicamente a cuidar a su hijo, dado que él ya dejó claro que no iba a ejercer como padre cambiando pañales.