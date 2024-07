Continúa el escándalo de Escassi: Amor Romeira asegura tener pruebas que demuestran su infidelidad a María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi se sentó este fin de semana en el plató '¡De viernes!' donde contó su versión de su ruptura con María José Suárez después del torbellino mediático acontecido. El jinete dio una noticia bomba al asegurar que él y la que fue Miss España tenían una relación abierta, en la que ella estaba al tanto de sus aventuras amorosas.

Hace unos días, Amor Romeira aseveraba tener pruebas de que Álvaro Muñoz Escassi fue infiel en más de una ocasión a María José Suárez con otra mujer distinta a la que ha salido en los medios de comunicación en los últimos días.

Ahora, la colaboradora de televisión ha asegurado a Europa Press que dicha mujer "viene a Madrid para hablar" con ella personalmente para que de esa forma Amor "pudiese verlo todo físicamente". "Aunque es verdad que las cosas que ella me pasó las contrasté y son fuertes", ha agregado la también cantante.

¿Infidelidades por parte de María José Suárez?

Amor, además ha afirmado que el propio jinete habló de infidelidades por parte de la exmodelo y que tiene en su poder "un mensaje de Álvaro Muñoz Escassi en el que se desahoga con su amante, donde puntúa que María José le ha sido infiel. Entonces, ¿cómo vas a citar una infidelidad si supuestamente tienes una relación abierta? No cuadra la historia", ha manifestado.

Las rotundas palabras de María José Suárez

Después de la entrevista en el formato televisivo, la que fue su novia hasta hace apenas unas semanas ha desmentido a su expareja y ha negado tajantemente que ella y Escassi tuviesen una relación abierta. Ha sido mediante sus redes sociales donde la exmodelo ha expresado su decepción: "Deberías contar tú verdad porque este señor te ha dejado fatal", le escribía uno de sus seguidores a la modelo en una publicación de Instagram a lo que ella respondió que no iba a mantenerse callada: "Lo haré porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje".

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez Gtres

La incendiaria entrevista a Escassi

Durante la entrevista a '¡De viernes!' Escassi, denunció una extorsión por la amante que causó su ruptura con María José y fue frontal respecto a sus relaciones, detallando sus preferencias sexuales: "Toda la gente que me conoce sabe que yo he tenido relaciones con mujeres trans, nunca lo he escondido". Y ha continuado dejando entrever que ha tenido experiencias con hombres: "He hecho de todo en la vida, no me avergüenzo. Sé que me gustan las mujeres, pero adoro al ser humano. No me considero bisexual", sostuvo.

Este es un episodio más de una de las rupturas que más revuelo ha causado en este verano y, en vistas a todas las personas que dicen estar involucradas, no promete que vaya a cesar pronto.