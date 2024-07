Las inquietantes palabras de Sonia Ferrer sobre Escassi: "Yo no me metería con él"

Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz Escassi mantuvieron un noviazgo de un año en el 2013. Aunque ya han pasado más de diez años, la presentadora en el programa 'En boca de todos', de Cuatro-en el que es colaboradora- expuso que el jinete no es una persona con la que convenga enfrentarse.

Ferrer aplaudió la decisión de Escassi de denunciar a la persona que supuestamente está tratando de extorsionarlo: "Álvaro ha hecho lo que tenía que hacer y es denunciar a esta persona que le está extorsionando. Yo creo que la persona que le está extorsionando no le conoce y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo”, afirmó la periodista. Con estas palabras dejó claro que su exnovio sabe defenderse muy bien.

¿Por qué nadie habla mal de Escassi?

La expareja del jinete también planteó que, a pesar de su extenso historial amoroso, nadie haya hablado mal de él públicamente. “Por todo lo que sabemos de Álvaro y habiendo dejado tantos 'cadáveres' en el camino, ¿no os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él?”, cuestionó.

Sonia Ferrer Cuatro

La colaboradora insistió en que no quería a hablar de "más cosas": "Conozco a Álvaro desde hace muchos años; le conocí hace muchos años, perdí el contacto con él, no sé cómo vive ahora su vida. Yo tengo claro que no querría a Álvaro Muñoz Escassi de enemigo". Además, Ferrer dijo no haber visto la entrevista de su exnovio en '¡De viernes!' y que se enteró de este escándalo mediático porque era uno de los contenidos que iban a abordar en el espacio de Cuatro.

Es un 'Superviviente'

Ante estas palabras, la periodista Paloma Cuevas le preguntó a Ferrer por qué Escassi es una persona a la que habría que tener miedo ante un desencuentro. Su respuesta ha sido contundente, calificándolo como un "superviviente": "Porque no tiene... sabe salir muy bien de las situaciones. Es un superviviente. Yo no me metería con él" ha comentado.

Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

¿Una relación abierta?

Este fin de semana, Escassi se sentó en el plató '¡De viernes!' donde dio una entrevista que ha avivado más el escándalo de su ruptura con María José Suarez.En ella, dijo tener una relación abierta con la exmodelo, por lo que él no le había sido infiel a la que fue Miss España. Respecto a estas palabras, Ferrer expresó que desconocía si esto era verdad-algo que ha negado Suárez- pero ha ironizado: "No conozco la relación que tenían por lo que no puedo valorarla, no sé si es una relación abierta, ella ha dicho que no lo era, por lo que creo que solo era abierta por parte de él", señaló.