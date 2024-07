Escassi "tentaba" a la auxiliar de vuelo Isabel Ávila a espaldas de María José Suárez

La presunta relación abierta entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez da lugar a todo tipo de polémicas noticias. La última se refiere al flirteo del ex jinete con una auxiliar de vuelo, Isabel Ávila, que fue su pretendiente en el concurso “I love Escassi” y a la que ha seguido llamando en estos últimos años de noviazgo con la ex Miss España.

Isabel ha declarado en “Socialite” que “Álvaro coquetea conmigo y me proponía quedar para tomar algo… Yo no quise quedar. El tiene mucho que tapar. Es una persona que tiene que tener todo muy controlado porque tiene mucho que tapar. Si yo aprieto más, quedamos. Aquí hay tensión sexual no resuelta, así se resume mi relación con Muñoz Escassi. Y no se ha resuelto porque yo no he querido. Yo cuando veo cómo se maneja en el tema de mujeres, no quiero tener una relación con él. No va a cambiar nunca. Hay que ser muy torpe para no saber de las intenciones de Muñoz Escassi. Sabemos cómo es Álvaro. Yo he convivido con él y sé cómo actuaba. La cabra siempre tira al monte, este señor no va a cambiar en su vida. La mujer que se crea que es la única, está viviendo en un mundo de color y fantasía”.

Isabel también saltó a un primer plano de la actualidad al conocerse su presunta relación con Antonio David Flores, con el que ella asegura que fue su amante mientras el ex guardia civil estaba casado con Olga Moreno.

Algunas de las ex de Escassi siguen teniendo, de una u otra forma, relación con él. Como mejor ejemplo, Lara Dibildos, madre de su hijo Álvaro, a la que le une una amistad llena de cariño. Incluso le defiende cada vez que sufre críticas o ataques. Un hijo une mucho, eso está muy claro.