Anne Igartiburu habla de su relación con su ex, Pablo Heras-Casado: "No es fácil, hay que saber llevarlo"

En febrero de 2021, la revista "Lecturas" publica en su portada que la relación entre Anne Igartiburu y Pablo Heras-Casado había llegado a su fin tras seis años de matrimonio y un hijo en común, que se sumó a los dos que la presentadora adoptó en 2001 y 2011.

Pese al silencio de los dos principales protagonistas, Carmen Lomana, muy cercana a la expareja, aportó algunos detalles en la Cope sobre las posibles razones de la ruptura: "No es fácil cuando tienes un marido que viaja todo el tiempo porque es un gran director de orquesta y tú no le puedes acompañar porque tienes tres niños en casa. A veces, el amor se va enfriando".

Aun así, la socialité aseguró que Igartiburu y Heras-Casado mantendrían una buena relación, sobre todo por el bien de sus hijos, y ahora ha sido la propia Anne quien ha confirmado que su relación con Pablo sigue siendo cordial. Sin embargo, en un arranque de sinceridad, la presentadora ha reconocido que no siempre es fácil mantener a tu ex en tu círculo de confianza. "A todo el mundo le diría que, en la medida que pueda, que intente vivir con amor y armonía. Sé que ante estas palabras me pueden decir: 'para ti es fácil', pero no es fácil, hay que saber llevarlo. Y creo que cuando tienes un hijo, parte del compromiso es que ese hijo es para siempre", ha comentado.

La presentadora Anne Igartiburu

Aunque Igartiburu todavía no ha vuelto a encontrar el amor tras su divorcio, asegura que tiene la puerta abierta a empezar una nueva relación, pero no tiene prisa en encontrar a ese nuevo compañero de vida. Le sobra con el amor que le dan sus otros seres queridos, familiares y amigos: "Estoy bien y tengo un montón de gente que me rodea, con la que me llevo muy bien. Y si tiene que llegar alguien con quien compartir mi vida y hacer equipo, pues genial. Y si no, pues también bien, porque estamos bien todos".

Por último, la presentadora no ha tenido reparos a la hora de pronunciarse sobre los rumores de mala relación con Jordi González, su nuevo compañero en "Corazón". Aunque Igartiburu parece quitar hierro al asunto, lo cierto es que de su boca tampoco sale un desmentido tajante, y parece dejar entrever que todavía se están conociendo y haciéndose el uno al otro: "Lo poco que hemos estado juntos, creo que se ha visto cómo somos. Hay que estar por encima de las personas que publican cosas que no saben. No nos conocen, pero estamos acostumbrados. O sea, que no pasa nada. Y bien, por ahora bien y estamos empezando todavía".