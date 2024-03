Antonio Najarro: "Recibir la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes me empuja a seguir trabajando con más ilusión si cabe por nuestra Danza Española"

Antonio Najarro se ha convertido en el coreógrafo de Danza Española más influyente y de mayor proyección internacional. Su gran pasión por la danza y su incansable dedicación a la creación, divulgación y posicionamiento de la danza española, le han convertido en la cara más visible de un arte que, gracias a él, está creciendo cada vez más en el mundo. Acaba de ser condecorado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023 y con él hablamos de sus nuevos proyectos.

Antonio Najarro Nico Bustos

¡Enhorabuena Antonio! Acabas de ser condecorado con el máximo reconocimiento cultural que ofrece el gobierno de España, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023. ¿Qué supone este reconocimiento para ti?

Todos los premios y reconocimientos que he recibido a lo largo de mi trayectoria artística son muy reconfortantes, te animan a seguir trabajando duro en este complejo mundo de la danza, pero cuando me llamó el actual Ministro de Cultura, Ernest Urtasun Domènech, para comunicarme que había sido elegido para recibir este prestigioso reconocimiento, me hizo una ilusión especial.

Es un reconocimiento que entregan SS MM los Reyes de España y que han recibido personalidades que han marcado nuestro país a nivel cultural que han dejado una huella en la historia de las Artes Escénicas y de la Cultura de nuestro país, y ver que hayan pensado en mí y en mi trabajo realizado por y para la danza española, me enorgullece y anima a seguir en mi labor como uno de los máximos exponentes de la danza.

Antonio Najarro Javier Naval

Antonio, has sido el primer coreógrafo español encargado de crear una coreografía para Disney, ¿cómo fue el proceso?

Cuando me llamaron desde los estudios de Disney en Los Ángeles para coreografiar el tema principal de su última película de animación "Wish", con la que conmemora su 100 aniversario, no me lo creía. Llevar la Danza Española a Disney ha sido un sueño para mí.

Creé una coreografía nueva y original con diez bailarines de mi compañía de danza, Compañía Antonio Najarro, incorporando muchos estilos diferentes de danza: danza española, flamenco, danza contemporánea, ballet clásico y más. Me inspiré en muchos elementos españoles diferentes: instrumentos de percusión como las castañuelas, el juego de zapateados flamencos, el movimiento de las faldas , todo basado en el verdadero espíritu del flamenco. Desde la Danza Española y flamenco, pasando por movimientos de danza clásica e introduciendo algunos movimientos contemporáneos para hacer la coreografía más creíble y moderna. El resultado ha sido magnífico y, por primera vez, vemos bailar flamenco y danza española en una película de Disney.

Antonio Najarro Ricardo Castro

En septiembre de este año irás a coreografiar a uno de los teatros más importantes de la Ópera en el Mundo, el Metropolitan Ópera House de New York. Cuéntanos un poco sobre este proyecto.

Se trata de la Ópera "Ainadamar" una Ópera con música del compositor Osvaldo Golijov y dirección de Deborah Colker. Es una súper producción que habla sobre la vida y obra de Federico García Lorca, una Ópera increíble con cantantes, orquesta sinfónica, coro, bailarines... Yo soy el encargado de crear la coreografía de toda la obra, llevar el flamenco, la danza española y la danza contemporánea al universo de Lorca. La obra se ha presentado ya con mucho éxito en las Óperas de Gales, Glasgow, Detroit, entre otras, pero presentarla en el MET de New York va a ser muy emocionante. Es una gran responsabilidad llevar nuestra danza española a este gran templo de la Ópera.

Antonio Najarro Javier Naval

¿Tienes algún proyecto más en la actualidad?

Actualmente acabo de coreografiar dos espectáculos nuevos, uno para la firma de moda masculina Oteyza, el espectáculo "Merina" donde he coreografiado sobre música electrónica, fusionando así la danza española con la danza urbana y contemporánea. Una obra que ha tenido mucho éxito y que tiene varias candidaturas a los Premios Max de las Artes Escénicas 2024, entre ellas la de Mejor Espectáculo de Danza y Mejor Coreografía. También he sido el encargado de coreografiar el espectáculo ‘La Argentina en París’ un encargo de la Fundación Juan March para revisitar dos grandes obras estrenadas en 1926 en París por una de las artistas más importantes de la historia de la Danza Española, Antonia Mercé "La Argentina", las obras son "El Contrabandista" con música de Óscar Esplá y "Sonatina" con

música de Ernesto Halffter. La obra ha sido estrenada en Madrid con mucho éxito y en los próximos meses la llevaremos al Palau de Les Arts de Valencia y a Navarra. Al mismo tiempo, con mi compañía de danza, estamos llevando el espectáculo "Querencia" por toda España y en los próximos meses comenzaremos nuestra gira internacional que nos llevará a Colombia y a Japón visitando los teatros más prestigiosos de ambos países.

El escenario del espectáculo "Querencia" Lucas Santos Bellido

¿Qué nos puedes contar sobre tu espectáculo Querencia?

Querencia, es un viaje a través de la belleza interpretativa y estética de los cuatro estilos de la Danza Española: la escuela bolera, la danza estilizada, la danza tradicional y el flamenco. Es la sexta producción de mi Compañía y con ella deseo de revisitar mis orígenes, recuperar y ensalzar la inspiración del lenguaje de los grandes ballets coreográficos que en su día hicieron célebres a figuras como Antonio Ruiz Soler y Mariemma, entre otros. Para ello cuento con 14 bailarines, varios de los mejores bailarines de Danza Española. Lo estamos girando con gran éxito por los mejores teatros del mundo.

Antonio Najarro Javier Naval

¿Que relación tienes con la Academia de las Artes Escénicas de España?

Pertenezco a la Junta Directiva de la AAEE, presidida por Cayetana Guillén Cuervo, en representación de la danza junto a mi querida bailaora y coreógrafa María Pagés. Son muchas las actividades las que desarrollamos a través de la Academia, actividades como los Premios Talía de las Artes Escénicas que en su primera edición tuve el honor de dirigir junto a Juan Luis Iborra. Estos premios ponen en valor todas las disciplinas de las Artes Escénicas y en su primera edición fueron celebrados con mucho éxito y repercusión en el madrileño Teatro Español.