Antonio Tejado denuncia ser víctima de un atentado contra su intimidad

Antonio Tejado siempre se ha sentido muy afín a la prensa. No solo porque siempre tenía un chascarrillo para despertar la simpatía del público y deseaba hacerse un hueco en los platós en calidad de estrella del momento o colaborador. Sin embargo, sus líos con la justicia le han hecho replantearse esta exposición mediática hasta el punto de denunciar que se siente “acosado”. Lo hace mediante un comunicado de prensa, el primero desde que salió de la cárcel de Sevilla en la que cumplía condena provisional, acusado de ser el supuesto “autor intelectual” del robo en casa de su tía, María del Monte. Cinco días en la calle –salió de prisión el pasado 20 de mayo- han sido suficientes para cansarse. Un sentimiento que no solo le embarga a él, sino también al resto de su familia, para los que también pide respeto.

Antonio Tejado Gtres

Mediante un escrito remitido a través de su abogado, Fernando Fernández Velo, el que fuese yerno de Rosa Benito y Amador Mohedano se ha quejado de la presión mediática que se ha creado a su alrededor. Su detención, sus 90 días entre rejas, su declaración ante el juez, así como la de los otros implicados y las propias víctimas, han sido un goteo incesante de noticias que le han colocado en el ojo del huracán. Algo que ha notado tan solo cuando ha salido de prisión y se ha topado con la cruda realidad. Es por eso que ha querido tomar cartas en el asunto y denunciar públicamente su situación y dejar constancia de su profundo “malestar”.

Y es que, tal y como deja constancia en su comunicado, “la presión mediática les hace imposible el desarrollo cotidiano de sus vidas”. Es por este motivo que se ve en la obligación de romper su perpetuo silencio desde su puesta en libertad para pedir a los medios de comunicación “el máximo respeto a su intimidad”. Con ello se olvida de las exclusivas que ha dado en el kiosco rosa y los platós de televisión cuando el contenido de la noticia le beneficiaba, queriendo desaparecer del foco ahora que lo publicado tiene que ver con su supuesta implicación en el asalto a la casa de María del Monte. Unas circunstancias que han puesto patas arriba su existencia y también la tranquilidad que reinaba antes en su familia.

Antonio Tejado sale de prisión Gtres

Antonio Tejado considera que la prensa no ha obrado bien en su labor informativa, pues él ha apreciado “modos y métodos poco éticos”. De hecho, considera algunas de las prácticas como “un atentado contra la libertad y la intimidad no sólo de D. Antonio Tejado García, sino también contra la libertad y la intimidad de su familia, entre quienes se encuentran personas anónimas que se han mantenido siempre ajenas a los medios de comunicación”. Es por eso que dejan claro también en este contundente escrito que no piensan hacer ningún tipo de declaración hasta que se finalice el proceso judicial que les ha situado en el candelero informativo, por lo que exigen “el cese inmediato del acoso al que se ven sometidos con expresa advertencia de la reserva a ejercer cuantas acciones legales les asistan en derecho para proteger su honor, intimidad e integridad”, zanjan.