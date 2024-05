Así es la nueva vida fuera de prisión de Antonio Tejado

A la espera de que se celebre el juicio y se dicte sentencia, Antonio Tejado disfruta de su libertad provisional alejado de sus amigos de la banda de «El ruso» y de otras malas compañías. En este sentido, sigue las instrucciones de su abogado, Fernando Velo, quien le ha recomendado que lleve una vida lo más discreta posible y que ni se acerque al gimnasio en el que recibía clases de boxeo. Allí se reunía con los otros acusados por el robo en casa de María del Monte y su esposa, Inmaculada Casal, y se supone que planeaban los actos delictivos.

Antonio ha dejado de frecuentar, de momento, los bares a los que iba antes de entrar en prisión. Teme que no le reciban bien y prefiere mantenerse al margen. Sale poco de su casa y cuando lo hace es para estar con su madre, su hermano y su novia, sus tres mayores apoyos en esta dura etapa de su existencia.

En el momento de escribir estas líneas los rumores apuntan a que podría ponerse a trabajar como camarero en el bar de su progenitora, situado en el centro de Sevilla. En teoría ya habría trabajado antes allí, pero algunos de los clientes aseguran que nunca le vieron sirviendo las mesas o detrás de la barra. Que él lo decía como tapadera para justificar sus ingresos.

Antes bebía demasiado, no sabía, o no podía, controlarse, pero ha dejado totalmente el alcohol. Manuel R. coincidió con él en el mismo módulo y desvela que «allí dentro se machacaba en el gimnasio, ha perdido muchos kilos, y no nos permitían beber alcohol. Le ha venido muy bien porque está muy limpio por dentro y por fuera. Es un tipo simpático, se ganaba la confianza de todos y por eso se le eligió como intermediario entre las autoridades del centro y los reclusos».

En estos días, Antonio tiene decidido seguir practicando boxeo, pero no en el gimnasio de «El ruso», sino en otro cercano a su domicilio. Quiere mantenerse en forma y cuidar su alimentación. Una nueva vida alejada totalmente de los excesos del pasado.

Si quiere hacer méritos ante el juez, su actitud debe ser distinta a la de antaño. Por lo menos no caer en antiguos errores, y demostrar que su paso por la cárcel le ha servido para hacer examen de conciencia y reconducir su vida por otros derroteros paralelos a la legalidad.

Presunción de inocencia

Su abogado, Fernando Velo, manifiesta que «entiendo que, en la medida de lo posible, mi cliente puede volver a hacer su vida normal, y espero que los medios de comunicación respeten su intimidad, su vuelta al día a día y, sobre todo, la presunción de inocencia».

Es lo mismo que pide María José, la madre del sobrino de María del Monte, quien no fue capaz de evitar las lágrimas al enterarse de la puesta en libertad de su hijo. Una fuente familiar explica «la emoción de María José y la alegría de encontrarse con Antonio fuera de prisión. Para ella es un sueño hecho realidad y confía plenamente en que su hijo no volverá a entrar en la cárcel, porque nadie le quita de la cabeza que es inocente. Eso sí, han hablado muy seriamente con él para que reconduzca su vida por el buen camino alejándose de compañías nada recomendables».

Su novia Samara le ha perdonado presuntas infidelidades y su relación se ha asentado en estos últimos meses en los que la joven le estuvo visitando en el centro penitenciario Sevilla I. Por lo que se ve, la empatía es absoluta.

María José, madre de Antonio Tejado, se vuelca en Samara en su peor momento Europa Press

«Antonio –cuenta J., uno de sus amigos de siempre–, ve en su pareja una presencia que le hace mucho bien, está convencido de que puede ser la mujer definitiva en su vida. Toda la familia adora a Samara, es una chica con muchos valores y que está dispuesta a olvidar los desengaños y a empezar de cero si es necesario. Se la ve muy enamorada de Antonio».

Si no surgen cambios, pasarán unos meses todavía hasta que se celebre el juicio y se dicte sentencia. Mientras Antonio Tejado tiene retirado el pasaporte y deberá comparecer en los juzgados los días 7 y 21 de cada mes, aparte de cumplir la orden de alejamiento de las víctimas del robo. En cualquier caso, se calcula que el juicio no sucederá hasta finales de año o principios de 2025.

María del Monte, persona non grata

Aunque a Antonio Tejado le hubiera gustado hablar cara a cara con su tía, la cantante María del Monte, para ofrecerle su versión y asegurarle que él no tuvo nada que ver con el robo de su casa de Ginés, el verano pasado, la situación ha cambiado tanto que desde el entorno familiar nos llega el convencimiento de que «tanto Antonio como su madre y su hermano no quieren saber nada de la artista. Para ellos ha desaparecido de su vida para siempre».

No olvidan que la cantante y su esposa Inmaculada Casal se presentaron en el juzgado con su abogado como acusación particular, y en ese momento los lazos de cariño se cortaron para siempre. La salida de prisión pilló a María del Monte y a Inmaculada Casal en su casa de El Rocío, y aunque estaban preparadas «asumen lo que está pasando» y siguen manteniendo la presunción de inocencia hasta que se celebre el juicio a Tejado.