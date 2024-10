Antonio Tejado zanja los rumores sobre su delicado estado de salud

Antonio Tejado, en libertad provisional desde el pasado mes de mayo, sigue pendiente de juicio por el delito de haber sido presuntamente el autor intelectual del robo que se llevó a cabo en casa de su tía, María del Monte, y de su pareja, Inmaculada Casal, el verano pasado. Mientras llega el día de sentarse en el banquillo, acude quincenalmente a firmar ante el juez en los juzgados de Sevilla. Hoy lo hacía con una camiseta en la que se podía leer: "I live for myself and I answer to nobody" (en español, "vivo para mí y no respondo ante nadie"), la famosa frase de Steve McQueen. Toda una declaración de intenciones ante los rumores de que el que fuera colaborador televisivo sufre problemas de salud.

Antonio Tejado y María del Monte La Razón Gtres

Anabel Gil, colaboradora de "Espejo Público" aseguraba que Tejado está acudiendo a terapia y que le han sido diagnosticadas "varias patologías. Le está costando retomar su vida, se ha ido de Sevilla para tener una vida normal y solo va cuando tiene que firmar". Además, Gil revelaba que ir a firmar a los juzgados cada 15 días resultaba duro para Antonio y que incluso "vomita al llegar a su casa" una vez ha cumplido con las medidas cautelares impuestas para concederle la libertad provisional.

La prensa que esperaba hoy a Tejado a su llegada a los juzgados ha aprovechado también para preguntarle, sin obtener respuesta, por Bárbara Rey, con quien mantuvo una noche de pasión hace años, cuando era menor de edad. Un encuentro que tuvo lugar en la casa que María del Monte tiene en El Rocío.